Un incidente che fa riflettere

Il recente incidente alla funivia del monte Faito ha riportato alla memoria la tragedia del Mottarone, avvenuta nel maggio 2021. Entrambi gli eventi hanno sollevato interrogativi inquietanti sulla sicurezza degli impianti funiviari in Italia. Il , la rottura della fune traente della funivia del Mottarone causò la morte di tredici persone, tra cui due bambini. Questo dramma ha messo in luce non solo le carenze strutturali degli impianti, ma anche la necessità di una manutenzione adeguata e di controlli rigorosi.

Le indagini e le responsabilità

Le indagini sul disastro del Mottarone hanno portato alla chiusura del caso da parte della Procura di Verbania, che ha chiesto il rinvio a giudizio di cinque indagati. Tra questi, spiccano i nomi di Luigi Nerini, titolare della società Ferrovie del Mottarone, e il direttore d’esercizio Enrico Perocchio. Le accuse vanno dal disastro colposo all’omicidio plurimo colposo, evidenziando la gravità delle responsabilità legate alla gestione della sicurezza. Dalle indagini è emerso che la fune si è spezzata a causa di un degrado dovuto alla cattiva manutenzione e che il freno di emergenza non si è attivato, bloccato da un sistema di emergenza inadeguato.

Una storia di incidenti

La funivia del monte Faito non è nuova a incidenti tragici. Già nel 1960, un errore umano portò alla morte di quattro persone quando una cabina precipitò sui binari della Circumvesuviana. Altri eventi drammatici hanno segnato la storia delle funivie italiane, come il disastro del Cermis nel 1976, che causò 42 morti, e l’incidente di Champoluc nel 1983, con undici vittime. Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza degli impianti e sull’efficacia delle normative vigenti.

Il dibattito sulla sicurezza degli impianti

La sicurezza degli impianti funiviari è un tema cruciale, soprattutto in un paese come l’Italia, ricco di montagne e destinazioni turistiche. La necessità di un controllo rigoroso e di una manutenzione costante è fondamentale per evitare tragedie simili. Le autorità devono garantire che le aziende che gestiscono questi impianti rispettino standard elevati di sicurezza e che siano pronte a intervenire in caso di malfunzionamenti. La recente tragedia del Faito deve servire da monito per rivedere le procedure di sicurezza e per garantire che simili incidenti non si ripetano mai più.