Una tragedia familiare si è verificata dopo un grave incidente stradale. L’uomo, coinvolto nello stesso sinistro che aveva già causato la morte della moglie, è deceduto due settimane più tardi, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile tra parenti e amici.

Tragico incidente sull’autostrada A3 Napoli-Salerno

L’11 agosto, poco prima delle 11:00, un grave incidente ha scosso l’autostrada A3 Napoli-Salerno, all’altezza dell’uscita Torre Annunziata Scavi, in direzione sud.

Un’auto e una moto si sono scontrate violentemente, provocando la morte sul colpo di Valeria Fidente, 54 anni, e il ferimento grave del marito.

La procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta sull’incidente, con l’automobilista coinvolto accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso, poiché non si era fermato dopo il sinistro.

Incidente fatale in autostrada: muore due settimane dopo la moglie

Si aggrava il bilancio dell’incidente avvenuto lo scorso 11 agosto all’uscita del casello di Torre Annunziata sulla A3 Napoli-Salerno. Mauro Amato, 60 anni, è morto dopo due settimane di ricovero all’ospedale del Mare, dove era stato trasportato in condizioni critiche a seguito dello scontro tra il suo scooter e un’auto. Con lui viaggiava la moglie Valeria Fidente, 54 anni, deceduta sul colpo.

La morte di Mauro Amato ha colpito profondamente amici, parenti e conoscenti, accentuando il dolore già enorme per la perdita della moglie. Sui social, il nipote ha voluto ricordare lo zio con parole commoventi, sottolineando la sua dedizione, la precisione nei modi e il sorriso che lo contraddistingueva.