Tragico incidente a San Benedetto Po: un’auto è finita oggi nel fiume. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo la situazione è drammatica. Le autorità stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

Auto finisce nel fiume a San Benedetto Po

Questa mattina, poco dopo le 9, un’auto è uscita di strada dall’argine del fiume Po a San Benedetto Po, nel Mantovano, finendo nelle acque del fiume.

L’allarme è stato lanciato da un conducente che seguiva l’auto, testimone della tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe sbandato improvvisamente, finendo oltre l’argine in un tratto del fiume caratterizzato da una portata molto ampia.

Auto finisce nel fiume a San Benedetto Po: tragico epilogo

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi: il personale del 118 con elisoccorso, la Polizia di Stato e i vigili del fuoco con i sommozzatori. Purtroppo, i soccorritori hanno recuperato i corpi senza vita di due persone, probabilmente una coppia di anziani.

Al momento le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento: non è chiaro se la vettura sia sbandata per un errore umano, un malfunzionamento del veicolo o a causa delle condizioni del tratto di strada lungo l’argine. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali testimoni oculari presenti al momento della tragedia.