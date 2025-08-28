Nella serata di ieri, mercoledì 27 agosto, la via Tuscolana a Roma è stata teatro di un drammatico incidente che ha sconvolto residenti e passanti. In pochi istanti, un tratto trafficato della zona Romanina si è trasformato nello scenario di un grave schianto che ha visto coinvolto un giovane turista tedesco.

Incidente sulla Tuscolana, auto travolge 18enne

La serata di mercoledì 27 agosto si è trasformata in tragedia lungo via Tuscolana, all’altezza del civico 1183, nei pressi della Romanina. Intorno alle 21:30 un ragazzo di 18 anni, cittadino tedesco in vacanza a Roma con alcuni amici, è stato investito da una Renault Captur guidata da un 25enne di origine brasiliana.

L’automobilista, subito dopo l’impatto, si è fermato per prestare soccorso e ha contattato i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale per effettuare i rilievi e raccogliere le prime testimonianze.

Incidente sulla Tuscolana, auto travolge 18enne: morto in ospedale

Il pedone è stato trasportato in condizioni gravissime al Policlinico Tor Vergata, dove i medici hanno tentato senza successo di salvargli la vita. Poche ore dopo il ricovero il giovane è deceduto a causa dei traumi riportati nell’impatto.

La vettura è stata posta sotto sequestro e il conducente sottoposto ai test di rito per alcol e droga. Nei suoi confronti è scattata un’indagine per omicidio stradale, mentre la polizia locale continua a lavorare per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.