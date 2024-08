Incidente in A14, automobilista estratto dalle lamiere e trasportato in osped...

Un grave incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 8 agosto, lungo l’autostrada A14, nei pressi del comune di Camerano, in provincia di Ancona.

Grave incidente in A14

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro, avvenuto al chilometro 234, ha coinvolto un autocarro e un’autovettura. Il conducente di quest’ultima è rimasto intrappolato tra le lamiere. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per estrarre l’uomo dall’abitacolo, mentre gli operatori del 118 gli hanno immediatamente prestato le prime cure.

Uomo ricoverato in codice rosso

A causa della gravità delle sue condizioni, il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale in codice rosso a bordo di un elisoccorso giunto sul luogo dello scontro. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per determinare eventuali responsabilità.

Ennesimo schianto in A14

Pochi giorni fa, un altro tragico incidente si è verificato sull’A14, tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Alle 12:50, un’auto con a bordo un uomo e una donna di 80 anni è rimasta coinvolta in uno scontro tra due mezzi pesanti. La coppia è deceduta nello scontro. L’incidente ha causato notevoli rallentamenti, in un tratto di strada già congestionato, con code che hanno raggiunto fino a 8 chilometri in direzione Bologna.