Shakira Galli ha perso la vita a soli 20 anni, dopo aver festeggiato il suo compleanno. La donna era nella sua auto e stava tornando a casa a Mestre da Verona, dove aveva trascorso la giornata insieme al neo marito che ora si sente in colpa per quanto accaduto.

Incidente sull’A4, giovane ventenne perde la vita

Shakira Galli aveva appena trascorso la giornata a Verona con il marito, per festeggiare il suo 20esimo compleanno.

Percorrendo l’autostrada A4 per tornare a casa a Mestre, l’auto che il compagno guidava è andata a finire contro un camion e lei ha perso la vita sul colpo. Illeso il marito, che ora si sente in colpa e non si dà pace.

Sul caso è stata aperta un’inchiesta per stabilire con esattezza quanto accaduto.

Incidente sull’A4: la ricostruzione

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che la Panda con a bordo i giovani abbia impattato contro il mezzo pesante poco prima della deviazione per l’A57.

L’uomo alla guida è stato portato in ospedale a Dolo ma sostanzialmente è uscito illeso dall’impatto, per lui solo un violento shock. Così come illeso è uscito l’autista del tir, invece la ragazza non ce l’ha fatta.

Un vigile del fuoco di Udine, che passava in quel momento, ha prestato i primi soccorsi e ha iniziato le operazioni di rianimazione ancora prima che arrivasse il personale sanitario. Tuttavia la ragazza è morta poco dopo.

La Procura ha aperto un’inchiesta ma al momento non ci sono indagati per la morte di Shakira. A entrambi i guidatori è stato effettuato il test alcolemico.

Non è chiara la dinamica, dalle immagini delle telecamere si vede il camion mentre si immette in A4 ma non è chiaro se non sia stato notato o altro.

“Mi sento in colpa, la mia vita è distrutta”, così ha commentato il marito della 20enne. Ora i mezzi sono stati sequestrati per accertamenti.