Incidente in Alto Adige, scontro tra moto e furgone: morto 68enne

Il motociclista 68enne è andato a schiantarsi contro un furgone fra le strade della Val Pusteria: l'incidente mortale in Alto Adige

Si chiamava Albert Senfter, era un pensionato di 68 anni residente a Sillan, in Austria, ma che ieri si trovava su suolo italiano, in Alto Adige, nel momento in cui si è verificato il tremendo incidente che ha spezzato la sua vita.

Incidente in Alto Adige: morto un uomo in Val Pusteria

Lo scontro è avvenuto poco dopo le ore 19;30 della serata di ieri, martedì 2 luglio, e ha visto coinvolto un uomo di 68 anni. Albert Senfter stava presumibilmente tornando verso casa con la sua motocicletta quando, all’altezza di Villabassa ha deciso di superare una lunga fila di automobili in coda. L’austriaco, però, non si è accorto che di fronte a lui un furgoncino bianco stava per svoltare a sinistra. L’impatto ad alta velocità è stato inevitabile e il 68enne ha avuto la peggio.

Incidente in Alto Adige: il decesso

Albert è caduto a terra dopo lo scontro e, in quel momento, ha perso la vita. Il 68enne è morto sul colpo negli attimi concitati dell’incidente e nulla hanno potuto fare i medici del 118 arrivati sul posto. Si è trattato del secondo incidente mortale avvenuto in Alto Adige a distanza di poche ore. Sempre nella giornata di ieri, a Chiusa, un motociclista era deceduto in circostanze molto simili.