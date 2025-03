Un episodio inaccettabile nel mondo dello sport

Il mondo dello sport giovanile è stato scosso da un grave episodio avvenuto l’8 marzo nel Trevigiano, quando una partita di basket è stata interrotta per 20 minuti a causa di insulti sessisti rivolti a una giovane arbitra. La madre di un atleta ha lanciato pesanti offese, invitando l’arbitra a “andare a fare la prostituta”, un comportamento che ha suscitato indignazione e richieste di intervento immediato.

La reazione della Federazione Italiana Pallacanestro

La Federazione Italiana Pallacanestro ha prontamente condannato l’accaduto, definendo il comportamento della madre “assolutamente inaccettabile”. Questo episodio, avvenuto in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna, ha messo in luce non solo la necessità di proteggere gli arbitri, ma anche di educare i genitori e i giovani atleti al rispetto reciproco. La federazione ha ribadito l’importanza di creare un ambiente sportivo sano e rispettoso, dove ogni individuo, indipendentemente dal genere, possa svolgere il proprio ruolo senza timore di subire insulti o aggressioni verbali.

Interventi istituzionali e richieste di misure severe

La gravità dell’incidente ha attirato l’attenzione anche delle istituzioni. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha espresso la sua preoccupazione per l’accaduto e ha chiesto l’applicazione del Daspo, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, per comportamenti simili nelle competizioni giovanili. Questa richiesta sottolinea l’importanza di affrontare il problema della violenza verbale e del sessismo nello sport, che non deve essere tollerato in nessuna forma. Le istituzioni sono chiamate a prendere misure concrete per garantire la sicurezza e il rispetto all’interno delle manifestazioni sportive, specialmente quelle dedicate ai giovani.