Incidente stradale mortale a Campobasso, precisamente nella frazione di Nola. Qui una donna passeggiava con le nipotine di 7 e 10 anni, quando improvvisamente una vettura l’ha investita uccidendola sul colpo. Il conducente era ubriaco.

Incidente stradale mortale a Campobasso

Una donna ha perso la vita a Campobasso, mentre passeggiava insieme alle nipotine. Una vettura con alla guida un uomo in stato di ebbrezza, l’ha travolta uccidendola sul colpo. Miracolosamente le bambine di 7 e 10 anni sono rimasti illesi.

La 27enne si chiamava Lucia e nella serata di venerdì 5 luglio, stava passeggiando a piedi lungo la via che collega Camposano a Cicciano. Lungo lo stesso senso di marcia sarebbe poi sopraggiunta la vettura che l’avrebbe centrata in pieno.

Incidente a Campobasso, le indagini dei carabinieri

Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini e da quanto hanno ricostruito, la Suzuki Splash guidata da un 26 enne avrebbe centrato in pieno la donna sbalzandola in un terreno oltre un muro alto un metro e mezzo.

Si è fermato ma per lei l’impatto è stato fatale. Illese le bambine ma sotto shock. Poco dopo sono arrivate le forze dell’ordine che lo hanno accompagnato in ospedale e qui è stato rilevato un tasso alcolemico pari a 1,7 grammi per litro di sangue. Una soglia altissima che quindi altera le capacità motorie e cognitive in maniera importante.

Questo significa che era molto ubriaco. L’uomo, incensurato, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e ora si trova ai domiciliari in attesa di giudizio.