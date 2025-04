Incidente mortale a Polignano: indagato un sacerdote per omicidio stradale

Fabiana Chiarappa, soccorritrice e giocatrice di rugby, perde la vita in un incidente stradale.

La tragedia di Fabiana Chiarappa

Fabiana Chiarappa, una giovane di 32 anni, soccorritrice del 118 e appassionata di rugby, ha perso la vita in un tragico incidente stradale mercoledì sera. Mentre si trovava in sella alla sua moto sulla strada che collega Turi a Polignano, è stata colpita da un’auto, finendo fuori strada e morendo sul colpo. La notizia ha scosso la comunità locale, che piange la perdita di una giovane donna dedita al servizio degli altri.

Le indagini e l’indagato

La Procura di Bari ha avviato un’inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati un sacerdote, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, dopo l’impatto, il prete non si sarebbe fermato per prestare aiuto a Fabiana, fuggendo dal luogo dell’incidente. Questa condotta ha sollevato interrogativi sulla responsabilità e sull’etica di chi, in un momento di emergenza, dovrebbe essere un esempio di solidarietà.

Le prove raccolte dagli inquirenti

Le indagini sono state accelerate grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza di una stazione di servizio nelle vicinanze. Queste riprese avrebbero documentato l’auto del sacerdote mentre colpiva la moto di Fabiana e poi si allontanava rapidamente. Inizialmente, si era ipotizzato che si trattasse di un incidente autonomo, ma le nuove evidenze hanno portato a riconsiderare la dinamica dei fatti. La procura ha anche disposto un’autopsia per determinare se la giovane avrebbe potuto salvarsi con soccorsi tempestivi.

Un caso che solleva interrogativi

Questo tragico evento non solo ha portato alla luce la vulnerabilità degli utenti della strada, ma ha anche sollevato interrogativi sulla responsabilità civile e morale di chi si trova coinvolto in un incidente. La figura del sacerdote, tradizionalmente associata a valori di aiuto e compassione, appare in questo contesto particolarmente controversa. La comunità attende con ansia gli sviluppi delle indagini, sperando che la giustizia possa fare il suo corso e che la memoria di Fabiana venga onorata nel modo giusto.