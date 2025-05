Incidente mortale a Tolentino: un 91enne perde la vita

Un tragico incidente stradale

Questa mattina, attorno alle 5, un violento scontro tra due autovetture ha scosso la quiete di Tolentino, in provincia di Macerata. L’incidente, avvenuto in località Divina Pastora, ha coinvolto una Fiat Panda e una Bmw, portando alla tragica morte di un uomo di 91 anni. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni, le due auto si trovavano in direzioni opposte e l’impatto è stato latero-frontale.

La fuga del conducente

Il conducente della Bmw, dopo l’impatto, ha abbandonato il veicolo, che è finito in un campo adiacente. I carabinieri della Compagnia di Tolentino sono attualmente alla ricerca dell’uomo, che potrebbe aver subito ferite e aver cercato di allontanarsi per paura delle conseguenze. Le forze dell’ordine stanno esaminando la scena dell’incidente e raccogliendo testimonianze per ricostruire i momenti precedenti e successivi all’impatto.

Interventi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. I vigili del fuoco, invece, sono stati chiamati per rimuovere i mezzi coinvolti e garantire la sicurezza della zona. La comunità di Tolentino è sotto shock per l’accaduto, e le indagini proseguono per fare chiarezza su quanto avvenuto. La sicurezza stradale rimane una questione cruciale, e questo tragico evento riporta l’attenzione sulla necessità di una maggiore prudenza alla guida.