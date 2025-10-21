Incidente mortale tra camion e furgone sull’A21: traffico in tilt e code di 13 chilometri. Gli ultimi aggiornamenti.

Un incidente mortale è avvenuto nella prima mattinata di martedì 21 ottobre sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto tra Broni-Stradella e Castel San Giovanni. L’impatto ha causato la chiusura del tratto autostradale in direzione Piacenza, con lunghe code e gravi disagi alla circolazione.

Incidente mortale sull’A21: traffico in tilt, coinvolti più mezzi

Nella prima mattinata di oggi, poco prima delle 5.30, si è verificato un grave incidente sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto tra i caselli di Broni-Stradella e Castel San Giovanni, in direzione Piacenza, nel territorio di Stradella. Secondo quanto riferito dalla Polizia Stradale di Alessandria, un camion ha tamponato un furgone che, a sua volta, si è schiantato contro un altro mezzo pesante.

A seguito dello schianto, il tratto autostradale coinvolto, che dispone di sole due corsie, è stato temporaneamente chiuso in direzione Piacenza per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati. La chiusura ha provocato rallentamenti e code di circa 12-13 chilometri, che si sono estese fino a Casteggio. Per chi proveniva da Torino, la società che gestisce l’autostrada ha consigliato di deviare seguendo la A7 verso Milano e poi la A1 in direzione Bologna.

Incidente mortale sull’A21: il bilancio è drammatico

Il conducente del furgone, un uomo di 48 anni residente a Marostica, in provincia di Vicenza, è deceduto sul colpo a causa della violenza dell’impatto. Gli altri due camionisti coinvolti, entrambi di 59 anni, hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Voghera per accertamenti.