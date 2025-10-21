Terribile incidente stradale questa mattina a Terni, un’auto è finita fuori strada lungo la E45 per poi ribaltarsi. Morto un uomo di 50 anni, ferita in modo grave la moglie.

Terni, terribile incidente stradale lungo la E45: auto finisce fuori strada e si ribalta

Nella tarda mattinata di oggi, martedì 21 ottobre 2025, c’è stato un terribile incidente stradale sulla E45, strada che da Terni porta a Perugia.

Il sinistro all’altezza di San Gemini quando un’auto, per l’esattezza un Suv, è uscito fuori strada, impattando prima contro il guard rail, finendo poi nella scarpata adiacente la superstrada e ribaltandosi. A bordo marito e moglie. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche le autorità che hanno eseguito tutti i rilievi necessari al fine di stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Terni, terribile incidente stradale lungo la E45: un morto e un ferito grave

Sono intervenuti subito i soccorsi lunga la E45 dopo il terribile incidente stradale di questa mattina. A bordo del Suv che si è ribaltato dopo essere finito fuori strada, c’erano marito e moglie. Per l’uomo, un 50enne, non c’è stato nulla da fare se non dichiararne il decesso mentre la moglie, che viaggiava nel lato passeggero, è stata estratta dalla lamiere e traportata in gravi condizioni all’ospedale di Terni. L’incidente non ha coinvolto altre vetture.