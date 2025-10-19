Cinque giovani, tutti di circa 20 anni, coinvolti in un gravissimo incidente stradale avvenuto nel cuore della notte di domenica 19 ottobre. É un bilancio straziante quello dei morti e dei feriti nello schianto dell’auto sulla quale viaggiavano cinque giovanissimi, contro una fontana sulla rotatoria di ingresso alla città. L’impatto è stato violentissimo, tanto che il veicolo si è caopovolto: sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei soccorritori e dei vigili del fuoco, ma fin da subito ci si è resi conto che alcuni dei ragazzi coinvolti nell’incidente non ce l’avevano fatta.

Morti e feriti nello schianto di un’auto contro una fontana: dramma ad Asiago

L’incidente stradale si è verificato nel comune di Asiago, in provincia di Vicenza, intorno alle 3:30 della notte. Solo un mezzo è rimasto coinvolto, impattando a forte velocità contro una fontana che, insieme ad un’aiuola, si trova all’altezza di una rotonda di ingresso al comune. La vettura, a causa del violento impatto, si è capovolta su un fianco, ridotta ad un cumulo di lamiere. Una scena drammatica, quella che si è presentata davanti agli occhi dei soccorritori, considerato il fatto che all’interno di quel mezzo erano presenti cinque ragazzi di circa 20 anni. Per tre di loro non c’è stato nulla da fare: sono stati dichiarati morti sul posto.

I vigili cdel fuoco invece hanno estratto altri due ragazzi ancora in vita: i due ventunenni sono stati affidati ai sanitari del 118; uno dei due avrebbe riportato ferite molto gravi e, dopo essere stato stabilizzato, è stato portato all’ospedale di Bassano del Grappa in codice rosso. Il secondo ferito, non grave, si trova invece al nosocomio di Asiago. La strada è stata chiusa per consentire alle forze dell’ordine di effettuare tutti i rilievi del caso: andrà ora accertata la dinamica esatta del terribile incidente. Da una prima ricostruzione è emerso che i cinque avevano, poco prima, festeggiato un compleanno nelle vicinanze e stavano facendo rientro a casa.