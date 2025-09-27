A perdere la vita Ion Mosteata, 48enne di nazionalità moldava e residente a Cavriana: ecco cosa è successo.

Tragedia ieri pomeriggio, venerdì 26 settembre 2025, a Mantova, dove un uomo di 48 anni è rimasto ucciso dopo essere stato travolto da un Suv. Ecco la dinamica dell’incidente e cosa rischia l’automobilista.

Tragedia a Mantova: parcheggia il Suv e investe un pedone, morto 48enne

Tragedia ieri pomeriggio nel Mantovano, dove un pedone è stato travolto da un Suv in un parcheggio a Monzanbano.

Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista avrebbe urtato frontalmente l’uomo, che si trovava sotto il portico di un negozio, durante una manovra errata per occupare un posto. Il pedone è stato schiacciato contro un colonna ed è morto sul colpo. La vittima si chiamava Ion Mosteata, aveva 48 anni, era di nazionalità moldava e residente a Cavriana, paese situato a pochi chilometri dal luogo dove si è verificata la tragedia.

Tragedia a Mantova, parcheggia il Suv e investe un pedone: cosa rischia l’automobilista

Alla guida del Suv che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha investito e ucciso il 48enne Ion Mosteata, è un anziano di 84 anni di Sommacampagna, in provincia di Verona. Il Suv dell’uomo è stato posto sotto sequestro, nei prossimi giorni sarà il magistrato a decidere se procedere contro di lui per omicidio stradale.