Drammatico incidente sui binari a Trecate: traffico ferroviario bloccato e forze dell’ordine sul posto.

Un grave incidente ferroviario ha scosso oggi Trecate, in provincia di Novara. Un treno in transito sulla linea Torino–Milano ha travolto tre giovani mentre attraversavano i binari nel tardo pomeriggio, provocando l’intervento immediato delle forze dell’ordine e disagi significativi alla circolazione ferroviaria.

L’incidente

ha provocato l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Piemonte e Lombardia, con ripercussioni su numerosi convogli lungo la tratta Milano–Novara. Il treno coinvolto è rimasto fermo per consentire l’arrivo delle forze dell’ordine e dei tecnici incaricati degli accertamenti.

Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire la dinamica dell’investimento, mentre i ritardi e le limitazioni continuano a interessare diverse corse sulla linea.

Il grave incidente ferroviario ha colpito oggi, lunedì 20 ottobre, la città di Trecate, in provincia di Novara. Tre giovani, tutti cittadini pakistani di circa 20-22 anni, sono stati investiti da un treno in transito sulla linea Torino-Milano mentre avrebbero attraversato i binari.

L’impatto è stato fatale per uno dei ragazzi, deceduto sul posto, mentre gli altri due hanno riportato ferite gravi: uno dei due è stato trasportato in ospedale in codice rosso, l’altro in codice giallo.