Un drammatico incidente ha sconvolto l’area portuale di Livorno nelle scorse ore. Una coppia di turisti, impegnata in una passeggiata tra le banchine, è stata travolta da un autobus in transito. L’impatto, avvenuto in circostanze ancora in fase di accertamento, ha provocato momenti di grande concitazione tra i presenti e un bilancio tragico.

Incidente mortale al porto di Livorno: bus investe coppia di turisti

Nell’area portuale di Livorno, una coppia di turisti statunitensi in crociera è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente. I due, appena rientrati da un’escursione in città e scesi dal bus navetta che li stava riportando alla loro nave, sono stati urtati da un pullman in fase di manovra. La donna, 83 anni, è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale, mentre il marito, 84enne, ha riportato lesioni importanti ed è stato ricoverato in codice rosso. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si sarebbe verificato quando il mezzo, procedendo in retromarcia, li avrebbe colti nel punto cieco del conducente.

Incidente mortale al porto di Livorno: indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno transennato l’area per consentire i rilievi e stanno ascoltando i presenti per chiarire la dinamica. Pare che l’autista avesse poco prima aiutato la donna a scendere dal mezzo, consegnandole il deambulatore, e che subito dopo avesse iniziato a manovrare per riprendere il servizio.

L’autista, esperto e con anni di servizio alle spalle, è stato colto da forte choc, dichiarando di non essersi accorto della loro presenza fino a quando ha avvertito un rumore e le urla.