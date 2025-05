Incidente mortale sull'autostrada Pedemontana: un tragico bilancio

Un drammatico incidente

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Cazzago Brabbia, in provincia di Varese, nel pomeriggio di ieri. Un pullman che trasportava un gruppo di alunni della scuola primaria ha tamponato un camion all’interno di un tunnel lungo l’autostrada Pedemontana lombarda, causando un bilancio tragico: una vittima e tre feriti, di cui due bambini di soli sette anni.

La vittima, una maestra di 43 anni, è deceduta sul colpo, mentre gli altri feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia stradale di Busto Arsizio, l’incidente potrebbe essere stato causato da un momento di distrazione, un malore o un colpo di sonno dell’autista del pullman. Il mezzo, che trasportava una classe prima e una classe quarta, era stato noleggiato per una gita scolastica. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per liberare la maestra rimasta incastrata tra le lamiere, ma per lei non c’era più nulla da fare. Gli altri bambini, spaventati ma illesi, sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.

Reazioni e solidarietà

La notizia dell’incidente ha suscitato un’ondata di commozione e solidarietà. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso il suo profondo cordoglio alla famiglia della docente deceduta, mentre il ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha condiviso il dolore per la tragedia che ha colpito la comunità. “Una tragedia per il nostro piccolo paese dove ci conosciamo tutti”, ha dichiarato Giorgetti, sottolineando l’impatto emotivo che l’incidente ha avuto sui cittadini. La chiusura dell’autostrada ha complicato ulteriormente la situazione, con un massiccio dispiegamento di mezzi di soccorso e l’uscita obbligatoria a Lazzate.