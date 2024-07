Un incidente avvenuto a Rieti nella notte di ieri, 4 luglio, tra una moto e una macchina, ha causato la morte di un 46enne che era a bordo del mezzo a due ruote. Lo schianto è avvenuto in via Tancia e al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno portato a questo tragico scontro che ha praticamente ucciso sul colpo la vittima.

Incidente a Rieti: i primi dettagli

L’incidente è avvenuto precisamente sulla via Tancia, in provincia di Rieti, all’altezza di Macelletto. Qui un uomo di 46 anni alla guida della sua moto si è schiantato contro una macchina, l’impatto successivo con il guardrail è stato talmente forte che la vittima è morta sul colpo e non c’è stato nulla da fare per rianimarla nemmeno dopo l’arrivo dei carabinieri e del 118. Le cause dell’incidente non sono ancora ben chiare.

Incidente a Rieti: chi era la vittima

L’uomo che ha perso la vita è Uliks Cieno, conosciuto da tutti con il soprannome Ulisse. Era proprietario di una ditta di serramenti, tifoso della Juve e appassionato di rugby. Erano in molti a conoscerlo e ad apprezzarlo per la sua gentilezza. La vittima ha lasciato una moglie e due figlie che piangono la sua scomparsa insieme ad amici e familiari.

Incidente a Rieti: partono le indagini

Per il momento le indagini sono appena iniziate e gli sforzi sono tutti incentrati sul capire cosa abbia causato questo incidente. Il conducente dell’auto verrà ascoltato dalle forze dell’ordine per cercare di scoprire qualche dettaglio in merito e accertare eventuali responsabilità su quanto accaduto.