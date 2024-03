Un terribile incidente si è verificato questa notte a Rieti. Purtroppo una giovane ragazza è deceduta…

Rieti, incidente sulla Salaria

Era passata da poco la mezzanotte quando sulla Salaria c’è stato un incidente tragico. Si è trattato di un frontale all’altezza di San Giovanni Reatino, sulla strada in direzione per Roma.

Giovane morta, conducente grave

Da quello che è emerso, una ragazza polacca che viveva a Sabina, di soli 27 anni è morta nel terribile schianto. I soccoritori hanno provato a rianimare la giovane donna ma non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’auto, un uomo di 35 anni, sarebbe invece in condizioni molto gravi ed è stato trasportato nell’ospedale di Rieti in codice rosso. L’altro mezzo coinvolto nell’incidente era un autoarticolato. Per fortuna l’altro conducente è incolume.

Le indagini sono in corso

Sul luogo dell’impatto, oltre ai soccorritori del 118, sono immediatamente arrivati anche i carabinieri, la polizia ed i vigili del fuoco. Al momento si starebbe indagando su quanto accaduto. La strada in questione è stata chiusa al traffico per più di quattro ore ed è stato attivato il protocollo che riguarda l’omicidio stradale.

Presto sicuramente ne sapremo di più rispetto al terribile accaduto.