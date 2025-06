Di incidenti stradali ne capitano una moltitudine ogni giorno e spesso quelli che fanno notizia sono i più gravi che coinvolgono feriti o anche morti ma spesso ad incuriosire sono sinistri che colpiscono per la loro dinamica. E’ questo il caso del sinistro accaduto stamani nel centro di San Pietro Vernotico, paese in provincia di Brindisi.

Incidente a San Pietro Vernotico, cosa è successo

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle ore 08:30 come riporta il quotidiano online locale Brindisireport.it. La ragazza stava percorrendo con la sua automobile, una Fiat Punto, via Torchiarolo quando appena imboccata via Generale Ellena ha urtato un paracarro con la ruota destra.

Il paracarro era costituito da un blocco di pietra che ha fatto da fulcro, facendo cappottare l’automobile. Immediati i soccorsi delle persone che hanno assistito alla scena.

La ragazza è stata trasportata in ospedale

Dopo i primi soccorsi dei passanti, tra cui un ragazzo che si è ferito ad una gamba, la ragazza è stata trasportata all’ospedale più vicino.

Non si hanno al momento notizie sulle sue condizioni anche se parrebbe che la giovane non abbia riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale per effettuare i primi rilievi e successivamente gli operatori della ditta Pissta per bonificare e mettere in sicurezza la via.