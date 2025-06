Tragedia ieri, mercoledì 25 giugno, nello Spezzino: c’è stato uno scontro frontale tra due auto nella Galleria Marinasco, un morto e tre feriti.

La Spezia, incidente in Galleria Marinasco: scontro tra due auto

Terribile incidente stradale ieri, mercoledì 25 giugno 2025, nella Galleria Marinasco della Variante Aurelia, a La Spezia. Due auto si sono infatti scontrate frontalmente, per poi coinvolgere nel sinistro altre due vetture e una moto.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e le autorità. Un uomo di 44 anni è morto davanti al figlio che viaggiava con lui, tre in tutto i feriti, trasportati all’ospedale Sant’Andrea della Spezia: uno di loro sarebbe grave ma non in pericolo di vita.

La Spezia, incidente in Galleria Marinasco: chi era la vittima

Nel terribile incidente di ieri in Galleria Marinasco a La Spezia ha perso la vita un uomo di 44 anni, che viaggiava con il figlio. L’uomo si chiamava Francesco Garofalo ed era residente a Cardito. Il 44enne è morto sul colpo, inutili infatti i tentativi di soccorso, mentre il bambino non ha riportato gravi ferite. Come detto sono in corso le indagini al fine di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.