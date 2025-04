Un pomeriggio tragico a Valsamoggia

Nel pomeriggio di ieri, un incidente stradale mortale ha scosso la comunità di Valsamoggia, nel Bolognese. Un frontale tra tre veicoli ha portato alla morte di una donna di 70 anni, mentre diversi altri passeggeri, tra cui bambini, sono rimasti feriti. L’incidente è avvenuto alle 17.30 in via Risorgimento, all’angolo con via Alicata, poco prima di entrare nel territorio di Zola Predosa.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia locale, un’automobile stava viaggiando in direzione Valsamoggia, mentre le altre due si dirigevano verso Bologna. Le cause che hanno portato allo scontro frontale sono ancora da chiarire. La vittima, una donna residente a Sasso Marconi, viaggiava con il marito, anch’egli ferito, e il nipote di 10 anni. La gravità della situazione è accentuata dalla presenza di altri feriti, tra cui una ragazzina di 12 anni e un bambino di 8 anni, entrambi a bordo di un’altra auto coinvolta nell’incidente.

Interventi di soccorso e condizioni dei feriti

Tutti i feriti sono stati prontamente soccorsi dal personale del 118, che ha utilizzato sia ambulanze che un elicottero per trasportarli d’urgenza all’Ospedale Maggiore. Le condizioni della ragazzina di 12 anni sono state giudicate gravi, suscitando preoccupazione tra i soccorritori e i familiari. La comunità di Valsamoggia è in lutto per la perdita della donna e si stringe attorno alle famiglie coinvolte in questa tragedia. Le autorità locali stanno indagando per comprendere le cause esatte dell’incidente e garantire che simili eventi non si ripetano in futuro.