Incidente Stradale Sulla A32 tra Susa e Oulx: Intervento D'urgenza dei Vigili del Fuoco

Un pomeriggio di tensione ha caratterizzato la tratta autostradale A32 Torino-Bardonecchia, precisamente all’interno della galleria Cels, situata tra Susa e Oulx, in direzione Bardonecchia. I fatti si sono svolti intorno alle 17:30, quando un tir ha subito un incidente che ha portato alla perdita di sostanze classificate come pericolose da una cisterna.

Immediatamente dopo l’allerta, sono giunte sul posto le squadre specializzate del corpo dei vigili del fuoco, in particolare le unità Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico), che hanno avuto l’incarico di garantire la sicurezza dell’area colpita dall’incidente.

Dettagli dell’incidente

Il tir coinvolto ha avuto un grave problema meccanico che ha portato la cisterna a staccarsi dalla motrice. Questo evento ha generato una situazione di emergenza, richiedendo un intervento rapido e coordinato. Le operazioni di messa in sicurezza sono state avviate immediatamente, con l’arrivo di otto squadre del comando provinciale di Torino, per un totale di 24 unità.

Operazioni di messa in sicurezza

Per affrontare la situazione, i vigili del fuoco hanno operato nel tratto di Chiomonte, dove si trovava la cisterna. Grazie alla loro preparazione e alle attrezzature specializzate, sono riusciti a trasferire la cisterna all’esterno della galleria. Qui, un’apposita cisterna di soccorso è stata portata sul luogo per permettere un corretto travaso del contenuto pericoloso.

Conclusione dell’intervento

Le operazioni di travaso sono iniziate intorno alle 3 del mattino e si sono concluse alle 5, con il rientro delle squadre e la dichiarazione di fine intervento. Fortunatamente, non si sono registrati feriti o coinvolti nell’incidente, il che ha reso la gestione dell’emergenza un successo dal punto di vista della sicurezza pubblica.

È importante notare che la galleria Cels era già chiusa al traffico al momento dell’incidente a causa di lavori di manutenzione programmati. Questo ha contribuito a limitare l’impatto dell’evento sulla circolazione stradale, evitando ulteriori complicazioni.

La prontezza dei vigili del fuoco e la loro capacità di affrontare situazioni di emergenza come questa evidenziano l’importanza di avere personale formato e attrezzature adeguate per garantire la sicurezza degli utenti delle strade.