Terribile scontro sulla A4: un tir e un pullman hanno improvvisamente impattato l’uno contro l’altro. Stando alle prime informazioni diffuse, quattro persone sono rimaste ferite in modo estremamente gravi mentre altre dieci, seppur in condizioni delicate, non sarebbero in pericolo di vita. Nell’incidente, sono rimasti coinvolti molti bambini.