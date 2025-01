Incidente subacqueo per il fotoreporter Massimo Sestini: ricoverato in rianim...

Un grave incidente nel lago di Lavarone

Il fotoreporter toscano Massimo Sestini, 62 anni, è attualmente ricoverato in rianimazione all’ospedale di Trento dopo un incidente avvenuto durante un’immersione nel gelido lago di Lavarone. Sestini, noto per il suo lavoro con il Corriere della Sera e il Corriere Fiorentino, si trovava in una sessione di esercitazioni per istruttori subacquei, finalizzate alle immersioni sotto ghiaccio, quando ha accusato un malore.

Le dinamiche dell’incidente

Durante l’immersione, Sestini si è sentito male a diversi metri di profondità, sotto il ghiaccio del lago, e ha subito un arresto cardiaco. Fortunatamente, il suo compagno di immersione, un’istruttrice della guardia costiera, è riuscito a riportarlo in superficie e a rianimarlo. I soccorsi sono stati tempestivi, con l’intervento dei vigili del fuoco di Lavarone e della Croce Rossa degli Altipiani Cimbri, che hanno fornito assistenza immediata.

Condizioni attuali e prospettive

Una volta riportato in superficie, Sestini è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove attualmente è in coma farmacologico. Sebbene le sue condizioni siano gravi, i medici hanno rassicurato che non è in pericolo di vita. La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra i colleghi e gli amici del fotoreporter, che hanno espresso il loro sostegno e la loro solidarietà in questo momento difficile.

Massimo Sestini è un professionista rispettato nel campo della fotografia, noto per il suo occhio attento e la sua capacità di catturare momenti significativi. La sua esperienza e il suo talento hanno contribuito a raccontare storie importanti attraverso le immagini. La comunità giornalistica e i suoi lettori sperano in una pronta e completa guarigione.