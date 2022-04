Un operaio è morto a Vipiteno, in località Mazzes, a causa di un incidente sul lavoro: l'escavatore che stava manovrando lo ha travolto e ucciso.

Tragedia a Vipiteno, in Alto-Adige, dove nel pomeriggio di mercoledì 20 aprile 2022 si è verificato un incidente sul lavoro costato la vita ad un operaio. Travolto da un escavatore, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente sul lavoro a Vipiteno

I fatti si sono verificati intorno alle 15:30. Secondo quanto ricostruito, l’uomo (di cui non sono ancora note le generalità) stava manovrando il mezzo su un ripido prato di sua proprietà in località Mazzes quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, questo lo ha travolto in pieno e schiacciato.

I suoi familiari hanno subito lanciato l’allarme ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con l’elicottero Pelikan 2 e un’ambulanza, non hanno purtroppo potuto fare nulla per salvarlo.

Le ferite riportate durante lo schiacciamento si sono infatti rivelate troppo gravi e nemmeno la tempestività dei Vigili del Fuoco, che hanno estratto il suo corpo, è riuscita ad evitare il peggio.

Incidente sul lavoro a Vipiteno: indagini in corso

Presenti sul posto anche gli uomini del Soccorso Alpino e i Carabinieri, intervenuti per effettuare i dovuti accertamenti sulla dinamica di quanto accaduto. A loro spetterà infatti la ricostruzione dettagliata dell’incidente e la determinazione delle cause che lo hanno provocato.