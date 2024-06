Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, 27 giugno, sulla Strada Statale 67 nel Comune di Calcinaia: tre auto coinvolte nello scontro.

La dinamica dell’incidente

Erano le 20.30 quando, sulla Strada Statale 67 a Fornacette, all’altezza della rotatoria nei pressi del supermercato Pam, nel Comune di Calcinaia, tre auto sono rimaste coinvolte in un sinistro: una delle macchine si è ribaltata ed ha finito la sua corsa all’interno di una proprietà privata.

Momento di grande spavento, non solo per gli occupanti dei veicoli, ma anche per la famiglia che ha dovuto effettuare i primi soccorsi all’autista finito con l’auto nel proprio giardino.

L’incidente si è verificato in un tratto di strada che richiede particolare attenzione, sia per la conformazione del tracciato, sia per uno spazio di azione per le auto che appare ridotto.

I soccorsi

I tre conducenti sono rimasti feriti, fortunatamente non in modo grave. Al momento non ci sono altre informazioni in merito al loro stato di salute.

Sul posto per la messa in sicurezza delle auto e dei luoghi sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa, unitamente alle ambulanze del 118 ed i Carabinieri per i rilievi del caso.

Per conoscere al meglio la dinamica dell’incidente bisognerà aspettare e attendere ulteriori indagini, al vaglio degli inquirenti in queste ore.