Un giovane soccorso in codice rosso dopo una caduta di due piani in una clinica

Un incidente inaspettato

Un tragico incidente ha scosso il quartiere Parioli di Roma, dove un uomo di 29 anni è precipitato nel vano ascensore di una clinica. L’episodio è avvenuto quando il giovane, dopo aver aperto la porta dell’ascensore al piano terra, è entrato in un vano vuoto, poiché la cabina non era presente. La caduta è stata di ben due piani, portando il giovane a un grave infortunio.

Intervento dei soccorsi

Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per riportare l’uomo in superficie. Il 29enne, in condizioni critiche, è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I. Le prime informazioni indicano che ha subito fratture esposte alle gambe, un infortunio che richiederà un intervento medico urgente. La rapidità dei soccorsi è stata fondamentale per garantire le migliori possibilità di recupero per il giovane.

Indagini in corso

La polizia è attualmente al lavoro per chiarire le dinamiche dell’incidente. È fondamentale comprendere come sia stato possibile che l’ascensore fosse privo della cabina e se ci siano state violazioni delle normative di sicurezza. La clinica Parioli, nota per la sua reputazione, dovrà fornire spiegazioni dettagliate riguardo a questo episodio inquietante, che ha messo in pericolo la vita di un giovane e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli impianti.