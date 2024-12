Incidente tragico per Gustavo Rodriguez: il padre delle showgirl in ospedale

Il padre di Belen e Cecilia Rodriguez coinvolto in un incendio a Gallarate, le sue condizioni sono gravi ma non in pericolo di vita.

Un drammatico incidente a Gallarate

Gustavo Rodriguez, noto per essere il padre delle celebri showgirl Belen e Cecilia, ha subito un grave incidente nelle scorse ore. L’episodio è avvenuto in un capannone situato a Gallarate, in provincia di Varese, dove un incendio ha colpito l’uomo di 65 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio si è sviluppato nella mattinata di giovedì 5 dicembre, mentre Rodriguez si trovava all’interno della struttura, utilizzata come deposito. Le fiamme hanno causato intossicazione e ustioni di secondo grado su circa il 10% del suo corpo, interessando principalmente braccia e viso.

Le condizioni di salute di Gustavo

Le condizioni di Gustavo sono state subito giudicate gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Dopo essere stato intubato, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, dove ha ricevuto le prime cure. In seguito, è stato trasferito nel reparto ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano, dove attualmente si trova sedato. Le autorità sanitarie hanno rassicurato che gli organi vitali non sono stati danneggiati, ma la prognosi rimane riservata.

Indagini in corso sull’incendio

Le autorità competenti stanno attualmente conducendo indagini per determinare le cause dell’incendio. Sebbene non siano emerse informazioni definitive, sembra probabile che le fiamme siano state causate da un evento accidentale. Testimoni presenti nel capannone hanno riferito di aver visto Gustavo correre all’esterno, con il corpo avvolto dalle fiamme e urlando per chiedere aiuto. Questo drammatico scenario ha richiesto l’intervento immediato del personale del 118, che è giunto sul posto per prestare soccorso.

Il supporto della famiglia e dei fan

In questo momento difficile, la famiglia Rodriguez ha mantenuto un profilo basso, evitando dichiarazioni pubbliche. Tuttavia, Cecilia ha condiviso un toccante messaggio sui social, pubblicando una foto del padre risalente al suo matrimonio e scrivendo “forza papà”. Questo gesto ha dimostrato l’affetto e la preoccupazione della famiglia in un momento così critico. Inoltre, Cecilia ha annullato una diretta social programmata per promuovere il suo brand di abbigliamento, segno che la situazione è particolarmente seria.