Incidenti alle infrastrutture gas in Russia: Gazprom parla di attacchi ai gasdotti verso la Turchia e l'Europa

Gazprom sostiene che impianti legati a TurkStream e Blue Stream siano stati colpiti ripetutamente da droni, con operazioni antiaeree e ammonimenti diplomatici

Le autorità energetiche russe, attraverso la compagnia statale Gazprom, hanno denunciato una serie di attacchi contro impianti collegati ai gasdotti del Mar Nero che riforniscono la Turchia e parti dell’Europa sudorientale. Secondo il comunicato, le strutture coinvolte — parte integrante del sistema di esportazione via TurkStream e Blue Stream — sono state prese di mira più volte nelle ultime due settimane, senza che al momento vi siano dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità ucraine. L’episodio riporta al centro del dibattito internazionale il tema della sicurezza delle reti energetiche in un contesto già altamente politicizzato.

Gazprom ha segnalato che gli attacchi hanno coinvolto in particolare stazioni di compressione situate nella regione di Krasnodar. Le accuse parlano di attacchi con droni che avrebbero tentato di danneggiare nodi critici dell’infrastruttura di trasporto del gas; tuttavia, la società sostiene che tutti gli assalti siano stati respinti e che le strutture continuino a funzionare. Questa versione sottolinea il ruolo delle stazioni di compressione nel mantenere la pressione e la continuità delle forniture lungo i tratti sottomarini e terrestri verso il bacino sud-orientale del continente.

Cosa è successo

Nel dettaglio, l’episodio più recente riportato da Gazprom riguarda un attacco con droni alla stazione di compressione Russkaya nella regione di Krasnodar, avvenuto mercoledì. Il giorno precedente, sempre nella stessa regione, sarebbero state prese di mira le stazioni di compressione Beregovaya e Kazachya. La società ha quantificato il numero complessivo di tentativi di sabotaggio in una dozzina di interventi nell’arco delle due settimane citate, descrivendo gli impianti come elementi di infrastruttura critica che garantiscono l’affidabilità delle esportazioni di gas.

Dettagli sugli attacchi e la difesa antiaerea

Fonti del ministero della Difesa russo hanno riferito che le difese aeree avrebbero abbattuto diversi velivoli senza pilota: dieci sopra la stazione Russkaya e quattordici sopra la Beregovaya durante un’operazione notturna. Le autorità russe hanno collegato l’obiettivo degli attacchi al tentativo di interrompere le forniture di gas verso i consumatori europei, un’accusa che, se confermata, avrebbe impatti immediati sulla percezione della vulnerabilità delle reti fisiche che garantiscono l’approvvigionamento energetico internazionale.

Reazioni politiche e dichiarazioni

Il Cremlino ha reagito definendo gli eventi «molto allarmanti»: il portavoce Dmitry Peskov ha sottolineato di aver avvertito in passato la Turchia riguardo a possibili tentativi di sabotaggio lungo questi corridoi. Inoltre, il presidente Vladimir Putin aveva riferito il 24 febbraio di disporre di «informazioni operative» secondo cui vi fossero piani di sabotaggio contro TurkStream e Blue Stream. Le affermazioni ufficiali di Mosca inquadrano gli attacchi come tentativi di destabilizzare gli sforzi diplomatici volti a una soluzione più ampia del conflitto che interessa la regione.

Dichiarazioni e assenza di repliche

Al momento non risultano risposte formali da parte delle autorità ucraine sulle accuse mosse da Mosca. Questo silenzio ufficiale lascia spazio a versioni contrastanti e a una narrativa in cui la responsabilità e le intenzioni vengono contestate. In assenza di conferme indipendenti, le affermazioni di abbattimenti e di respingimento degli attacchi rimangono elementi verbali che dovranno essere verificati con ulteriori fonti e ricostruzioni tecniche sul terreno.

Contesto internazionale e possibili conseguenze

Il quadro più ampio comprende la riduzione delle rotte di esportazione di gas via pipeline disponibili verso l’Europa dopo l’interruzione di molte vie a partire dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2026, rendendo TurkStream e Blue Stream tra i pochi canali rimasti. Le tensioni sui mercati energetici hanno subito un’ulteriore spinta in seguito agli attacchi che hanno coinvolto l’Iran e reazioni militari internazionali, con impennate dei prezzi di petrolio e gas. In questo contesto, il presidente Putin ha dichiarato lunedì la disponibilità della Russia a fornire idrocarburi agli acquirenti europei, mettendo in guardia contro una possibile interruzione dello Stretto di Hormuz che potrebbe fermare la produzione mediorientale e generare effetti inflazionistici e industriali sul continente.

La combinazione di accuse, rappresaglie antiaeree e dichiarazioni politiche sottolinea come un attacco mirato alle infrastrutture energetiche possa avere impatti che vanno oltre il danno fisico: si tratta di un elemento capace di influenzare mercati, alleanze e percorsi diplomatici. Nei prossimi giorni sarà essenziale seguire eventuali verifiche indipendenti e le risposte istituzionali, anche perché la continuità delle forniture energetiche interessa direttamente sia la Turchia che i paesi europei collegati ai due gasdotti.