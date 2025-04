Incontro a Napoli per la strategia migratoria del Mediterraneo

Il vertice Med5 a Napoli

Napoli è diventata il centro di discussione per la migrazione nel Mediterraneo, con l’inizio dei lavori della seconda giornata di Med5. Questo incontro riunisce i ministri dell’interno di cinque Paesi chiave: Italia, Cipro, Grecia, Malta e Spagna. L’obiettivo è quello di affrontare le sfide legate ai flussi migratori via mare, che continuano a rappresentare una questione cruciale per la stabilità della regione.

Un’agenda comune per la migrazione

Il ministro dell’interno italiano, Matteo Piantedosi, ha aperto i lavori accogliendo i suoi omologhi e il Commissario europeo per gli Affari interni, Magnus Brunner. Durante l’incontro, i partecipanti si concentreranno sul Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, discutendo le priorità che i Paesi mediterranei devono affrontare. Questo vertice rappresenta un’opportunità per delineare strategie comuni e condividere best practices per gestire i flussi migratori in modo efficace.

Dispositivo di sicurezza e misure di contenimento

La sicurezza dell’evento è stata una priorità, con un ampio dispiegamento di forze dell’ordine attorno a Palazzo Reale. Piantedosi ha sottolineato l’importanza di contenere i flussi migratori, un elemento fondamentale per garantire la sostenibilità del nuovo Patto. I ministri discuteranno anche di iniziative innovative che l’Unione Europea potrebbe intraprendere per rafforzare la dimensione esterna della migrazione e prevenire le partenze. La questione dei rimpatri sarà un altro tema centrale, con l’intento di rendere più efficaci le procedure e potenziare i progetti di rimpatri volontari assistiti.