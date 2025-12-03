Incontro Ispiratore tra il Presidente Pasqui e gli Studenti della Scuola di Giurisprudenza di UniCam

Gli studenti dell'Università di Camerino (UniCam) hanno avuto l'opportunità di esplorare il Consiglio Regionale attraverso un incontro informativo con il presidente Pasqui.

Una significativa esperienza formativa ha avuto luogo nell’Aula del Consiglio regionale delle Marche, dove il presidente Gianluca Pasqui ha ricevuto una delegazione di studenti della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino. Questo incontro si colloca all’interno del progetto ‘Conoscere il Consiglio’, volto a facilitare la connessione tra le nuove generazioni e le istituzioni.

Accompagnati da docenti e personale della Scuola, i trenta studenti hanno avuto l’opportunità di assistere a una sessione consiliare, un’esperienza unica che arricchisce il loro percorso di studi.

I fatti

Il progetto ‘Conoscere il Consiglio’ è un’iniziativa che mira a creare un ponte tra il mondo accademico e quello istituzionale, permettendo agli studenti di comprendere meglio il funzionamento della macchina politica e amministrativa locale. Questo programma non solo avvicina i giovani alle istituzioni, ma offre anche occasioni di apprendimento pratico e interazione diretta con i rappresentanti eletti.

Un incontro formativo

Durante l’incontro, il presidente Pasqui ha dichiarato: ‘È un grande piacere accogliervi e spero che questa esperienza possa risultarvi utile nel vostro percorso formativo’. Le parole del presidente hanno sottolineato l’importanza di tali iniziative, che contribuiscono a formare una coscienza civica tra i giovani.

In questo contesto, gli studenti, assieme alla direttrice della Scuola Lucia Ruggeri e alle docenti Anna Cardellini e Cinzia Di Paolo, hanno avuto accesso a informazioni preziose riguardanti il processo legislativo. Hanno assistito a una parte attiva dei lavori consiliari, osservando da vicino come vengono discusse e approvate le leggi regionali.

Il funzionamento del Consiglio regionale

Un momento clou della visita è stato l’intervento di Elisa Moroni, dirigente del Servizio Affari legislativi del Consiglio regionale, che ha illustrato l’iter di approvazione di una proposta di legge. Questo approfondimento ha permesso agli studenti di acquisire una comprensione più chiara delle dinamiche legislative e delle procedure che governano il lavoro del Consiglio.

Il valore delle esperienze pratiche

Le esperienze di visita a enti e amministrazioni pubbliche sono parte integrante della proposta formativa della Scuola di Giurisprudenza di UniCam. Tali attività rappresentano un’opportunità preziosa per gli studenti di confrontarsi con la realtà lavorativa e comprendere le sfide e le responsabilità che accompagnano il lavoro nelle istituzioni.

Inoltre, l’incontro con il presidente Pasqui ha rappresentato un momento di riflessione e dialogo, dove gli studenti hanno potuto porre domande e chiarire i propri dubbi riguardo alle istituzioni e alla loro funzione nella società. Questi scambi sono fondamentali per stimolare l’interesse dei giovani verso il pubblico e la politica, elementi essenziali per la crescita di una democrazia sana e partecipativa.

In questo modo, il progetto ‘Conoscere il Consiglio’ non si limita a fornire un’istruzione teorica, ma si propone di formare cittadini consapevoli e attivi, pronti a contribuire al bene comune.

La visita degli studenti all’Aula del Consiglio regionale segna un passo importante verso la creazione di un legame solido tra i giovani e le istituzioni. Esperienze come queste non solo arricchiscono il bagaglio culturale degli studenti, ma contribuiscono anche a formare una nuova generazione di leader e cittadini impegnati.