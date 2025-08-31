Le speranze di un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky sembrano sempre più incerte. L’ipotesi di un faccia a faccia che potrebbe segnare una svolta diplomatica è ora minacciata dalle dichiarazioni di Donald Trump, il quale, con un annuncio inatteso, mette in discussione ogni possibilità di dialogo.

Il viaggio di Putin in Cina

Il presidente russo Vladimir Putin è giunto a Tianjin per prendere parte all’imminente vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), dando il via a una visita in Cina che durerà quattro giorni su invito del presidente cinese Xi Jinping.

La trasferta includerà, il 3 settembre, la partecipazione alla grande parata militare di Pechino su Piazza Tienanmen in occasione degli 80 anni dalla vittoria nella Seconda guerra mondiale. Secondo il consigliere del Cremlino Yury Ushakov, un viaggio all’estero di questa durata rappresenta un evento raro e insolito per il leader russo. Durante la visita, Putin avrà anche diversi incontri bilaterali, tra cui quelli con il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Incontro Putin-Zelensky, Trump spegne le speranze: il preoccupante annuncio

Donald Trump ha dichiarato in un’intervista al Daily Caller che un incontro diretto tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky appare poco probabile, mentre non esclude la possibilità di un incontro trilaterale.

Il presidente americano ha spiegato di aver avuto un rapporto molto positivo con Putin, motivo per cui ha sperato in una soluzione diplomatica durante il summit in Alaska. Trump ha aggiunto che, a suo giudizio, i contendenti potrebbero dover ancora proseguire i conflitti sul campo prima che si possa arrivare a un accordo, sottolineando come le parti non siano ancora pronte a negoziare direttamente.