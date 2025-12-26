Incontro Storico tra Zelensky e Trump in Florida: Verso la Pace in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso in Florida per un incontro cruciale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo incontro, previsto per domenica, si concentrerà sulle strategie da adottare per porre fine al conflitto in corso con la Russia.

Fonti sia ucraine che americane hanno riportato che l’incontro si svolgerà presso Mar-a-Lago, la residenza privata di Trump a Palm Beach, se tutto procederà come pianificato.

Zelensky ha già accennato a questo incontro su X, sottolineando che “molte decisioni potrebbero essere prese prima di Capodanno” senza però fornire dettagli specifici.

Il contesto delle negoziazioni

Nei giorni precedenti, Zelensky ha avuto colloqui fruttuosi con Steve Witkoff, l’inviato speciale della Casa Bianca, e Jared Kushner, il genero di Trump. Durante questi incontri, è emerso che le diplomazie americane e ucraine sono attivamente impegnate a elaborare un piano di pace realistico e affidabile.

Recentemente, è stata formulata una proposta articolata in 20 punti, che ha già trovato il suo cammino verso Mosca per un eventuale feedback. Zelensky ha condiviso alcuni dettagli della proposta con i giornalisti, rivelando che il piano prevede un congelamento delle attuali linee di conflitto e non richiede che l’Ucraina rinunci formalmente alla sua aspirazione di entrare nella NATO.

Le sfide del negoziato

Nonostante la volontà di Zelensky di trovare un accordo, ci sono ancora diversi punti controversi. Il presidente ucraino ha riconosciuto che alcune condizioni del piano non sono del tutto favorevoli per l’Ucraina, ma ha evidenziato i progressi fatti nell’escludere richieste di un ritiro immediato dalle aree occupate come il Donetsk.

Al contrario, il presidente russo Vladimir Putin ha mantenuto alcune delle sue richieste più rigide, tra cui il pieno controllo della regione del Donbass, dove il conflitto è ancora attivo. Da parte sua, il Cremlino ha fatto sapere che i colloqui tra funzionari russi e americani continueranno, secondo quanto dichiarato dal portavoce Dmitry Peskov.

Le questioni irrisolte e le aspettative future

In una recente intervista, Zelensky ha sottolineato che ci sono ancora questioni politiche significative da risolvere nel dialogo con Washington, in particolare per quanto riguarda la gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, attualmente sotto il controllo russo. Il piano americano prevede una gestione congiunta della centrale da parte di Ucraina, Stati Uniti e Russia, proposta che l’Ucraina considera inadeguata.

Il presidente ha espresso la sua volontà di affrontare direttamente questi argomenti con i leader americani, affermando che è fondamentale trovare un consenso su questioni così delicate. Mentre attende una risposta dalla Russia, Zelensky si prepara anche a convocare elezioni presidenziali il prima possibile dopo la firma di un accordo di pace, sottolineando che il coinvolgimento del popolo sarà cruciale nella fase post-bellica.

In questo contesto, la diplomazia continua a lavorare instancabilmente per delineare un futuro di pace, mentre le questioni territoriali e la gestione delle infrastrutture strategiche rimangono ostacoli significativi. Gli sviluppi dell’incontro tra Zelensky e Trump potrebbero rivelarsi fondamentali per il progresso delle trattative in corso.