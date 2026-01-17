Indagini Aggiornate sulla Scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara: Ultime Notizie e Sviluppi

Federica Torzullo, 41 anni: Scomparsa ad Anguillara Sabazia Federica Torzullo, una donna di 41 anni, è attualmente scomparsa nella zona di Anguillara Sabazia. Le autorità locali stanno conducendo attivamente le ricerche per trovarla. Nel frattempo, il marito di Federica è stato posto sotto indagine per omicidio, suscitando preoccupazione e attenzione da parte della comunità. Le forze dell'ordine invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti per contribuire a risolvere questo...

La scomparsa di Federica Torzullo, una donna di 41 anni, ha colpito profondamente la comunità di Anguillara Sabazia, un comune in provincia di Roma. Federica non ha dato notizie di sé dall’8 gennaio, giorno in cui è stata vista per l’ultima volta. Le indagini sono attualmente focalizzate sul marito, Claudio Carlomagno, attualmente indagato per omicidio.

La situazione attuale delle indagini

Le ricerche di Federica coinvolgono diverse forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri e i RIS, che si sono concentrati su una cava nei pressi di Anguillara. Questo sito era già stato oggetto di ispezione dopo la denuncia di scomparsa e ora le indagini si intensificano. I militari hanno utilizzato pale metalliche per esaminare i cumuli di detriti, alla ricerca di indizi che possano chiarire la sorte della donna.

Rilievi e testimonianze

Il 16 gennaio, i Carabinieri hanno avviato nuove perlustrazioni nella ditta di Carlomagno. Sono stati impiegati metal detector e droni per identificare eventuali anomalie nel terreno. Questo approccio è derivato da osservazioni fatte durante le indagini precedenti, in cui sono emerse incongruenze nei racconti del marito. Un collega di lavoro di Claudio ha riferito di averlo visto mentre lavava un camion, ma egli non ha mai menzionato di trovarsi in crisi con Federica, nonostante le voci diffuse in paese.

Il contesto della scomparsa

Federica, madre di un bambino di 10 anni e professionista stimata nel settore delle telecomunicazioni, avrebbe dovuto partire per un weekend con il marito e amici. Tuttavia, la sua scomparsa ha sollevato interrogativi, in particolare riguardo alla versione fornita da Carlomagno. Dopo aver denunciato la scomparsa, gli investigatori hanno riscontrato delle discrepanze: le telecamere di sorveglianza non hanno registrato alcuna immagine di Federica mentre usciva di casa il giorno della scomparsa.

Indagini in corso

Le indagini sono attualmente coordinate dalla Procura di Civitavecchia e risultano sempre più complesse. È stato disposto il sequestro dell’auto e del cellulare di Carlomagno, insieme all’abitazione, per effettuare rilievi più approfonditi. Il sindaco di Anguillara ha espresso preoccupazione per la situazione, invitando la comunità a non diffondere voci infondate e a fornire eventuali informazioni utili alle forze dell’ordine.

Un appello alla comunità

La comunità attende notizie rassicuranti su Federica. Il sindaco ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, evidenziando che ogni dettaglio potrebbe risultare cruciale per le indagini. La scomparsa di Federica ha messo in luce non solo un caso di cronaca, ma anche la vulnerabilità di una famiglia, con un bambino che attende il ritorno della madre.

Le ricerche proseguono e le indagini si intensificano, alimentando la speranza che Federica possa tornare a casa sana e salva. La comunità si dimostra unita, pronta a sostenere la famiglia in questo momento difficile.