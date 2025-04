Indagini sul disastro della funivia del Monte Faito

Il disastro della funivia del Monte Faito

Il tragico incidente avvenuto giovedì scorso sulla funivia del Monte Faito ha scosso profondamente la comunità locale e non solo. Quattro persone hanno perso la vita in questo disastro, e ora la Procura di Torre Annunziata ha avviato un’indagine per fare luce sulle cause di questa tragedia.

L’esame autoptico sulle salme delle vittime è previsto per giovedì prossimo, 24 aprile, e rappresenta un passo fondamentale per comprendere le dinamiche dell’incidente.

Indagati e responsabilità

Tra i quattro indagati figurano nomi di spicco dell’Ente Autonomo Volturno (Eav), l’ente gestore della funivia. Marco Imparato, responsabile dell’esercizio e della manutenzione, Pasquale Sposito, direttore generale, e i dipendenti Giancarlo Gattuso e Pasquale di Pace sono stati iscritti nel registro degli indagati. Questa decisione della Procura è un segnale chiaro della volontà di accertare eventuali responsabilità e di garantire giustizia alle famiglie delle vittime.

Le reazioni della comunità

La notizia degli indagati ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini. Molti esprimono la loro indignazione per quanto accaduto, chiedendo maggiore sicurezza e controlli più rigorosi sugli impianti di risalita. La funivia del Monte Faito, un’importante attrazione turistica, è ora al centro di un dibattito che coinvolge non solo le autorità locali, ma anche i turisti e gli appassionati della montagna. La speranza è che questa tragedia possa portare a un cambiamento significativo nelle normative di sicurezza.