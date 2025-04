Indagini sulla morte di uno studente ghanese a Cassino

Un tragico incidente

La Procura di Cassino ha avviato un’inchiesta sulla morte di Charles Balfour, uno studente di 24 anni originario del Ghana. Il giovane è deceduto in ospedale dopo un incidente avvenuto mentre tornava a casa a bordo di un monopattino. L’episodio, che ha scosso la comunità locale, è avvenuto venerdì sera e ha sollevato interrogativi sulle procedure mediche seguite durante il ricovero.

Le circostanze della morte

Secondo le prime ricostruzioni, Charles Balfour ha subito una caduta che ha causato forti dolori addominali. Tuttavia, nonostante le evidenti sofferenze, non sarebbe stata eseguita una Tac addominale, un esame fondamentale per diagnosticare eventuali lesioni interne. Purtroppo, il giovane è morto a causa di un’emorragia interna, un esito che ha lasciato i familiari e la comunità in uno stato di shock e incredulità.

Le reazioni della comunità

I familiari di Charles hanno denunciato l’accaduto, chiedendo giustizia e chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte del loro caro. La notizia ha suscitato una forte reazione tra gli studenti e i cittadini di Cassino, molti dei quali si sono uniti nel chiedere maggiore attenzione e responsabilità da parte delle strutture sanitarie. La comunità è in lutto e si attende con ansia gli sviluppi delle indagini, sperando che possano fare luce su quanto accaduto e prevenire simili tragedie in futuro.