Sciopero generale lunedì 22 settembre 2025: chi si ferma e perché

Sciopero generale lunedì 22 settembre 2025: chi si ferma e perché

Sarà un lunedì difficile per gli italiani, diverse organizzazioni sindacali di base hanno infatti indetto uno sciopero di 24 ore per il 22 settembre. Ecco il motivo e chi si ferma.

Indetto uno sciopero generale lunedì 22 settembre: il motivo

I sindacati di base hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore per lunedì 22 settembre, in cui saranno coinvolti sia i settori pubblici sia quelli privati.

Lo sciopero è stato indetto per Gaza, con l’intento di manifestare la propria solidarietà con la popolazione palestinese in questo difficile momento. Sempre lunedì 22 sono in programma manifestazioni, cortei e sit in in vari atenei. Ma ecco ora chi si ferma per lo sciopero.

Sciopero generale lunedì 22 settembre: chi si ferma

Come detto lo sciopero di 24 ore fissato per lunedì 22 settembre riguarderà sia il settore privato sia quello pubblico. A rischio quindi anche treni, trasporti pubblici, scuole, università: