Sarà un lunedì difficile per gli italiani, diverse organizzazioni sindacali di base hanno infatti indetto uno sciopero di 24 ore per il 22 settembre. Ecco il motivo e chi si ferma.
Indetto uno sciopero generale lunedì 22 settembre: il motivo
I sindacati di base hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore per lunedì 22 settembre, in cui saranno coinvolti sia i settori pubblici sia quelli privati.
Lo sciopero è stato indetto per Gaza, con l’intento di manifestare la propria solidarietà con la popolazione palestinese in questo difficile momento. Sempre lunedì 22 sono in programma manifestazioni, cortei e sit in in vari atenei. Ma ecco ora chi si ferma per lo sciopero.
Sciopero generale lunedì 22 settembre: chi si ferma
Come detto lo sciopero di 24 ore fissato per lunedì 22 settembre riguarderà sia il settore privato sia quello pubblico. A rischio quindi anche treni, trasporti pubblici, scuole, università:
-
Treni: lo stop partirà dalle ore 21.00 del 21 settembre e terminerà alle ore 22.00 del 22 settembre;
-
Trasporto pubblico locale, marittimo e merci: sarà di 24 ore in varie modalità;
-
Taxi: da mezzanotte alle ore 23.59 del 22 settembre;
-
Autostrade: dalle ore 22.00 del 21 settembre alle ore 22.00 del 22 settembre;
-
Porti: tutto il giorno;
-
Aerei: no è previsto alcuno sciopero.