Terrore a Nuova Delhi, in India, dove nella giornata di ieri, lunedì 10 novembre 2025, è esplosa un’auto nei pressi del Forte Rosso della città. Sono diversi i morti e i feriti. In corso le indagini, non si esclude alcuna ipotesi.

India, esplode un’auto a Nuova Delhi: almeno 13 morti

Lunedì di terrore in India, a Nuova Delhi, dove un’auto è esplosa nelle vicinanze della stazione della metropolitana situata presso il Forte Rosso della città.

Sono almeno 13 i morti e oltre una ventina le persone rimaste ferite in seguito alla deflagrazione. A segnalarlo i media locali, secondo cui l’allerta nella città è stata innalzata al “livello massimo”. Subito sono partire le indagini per capire cosa sia successo.

India, esplode un’auto a Nuova Delhi: identificato il presunto attentatore

Sono ancora in corso le indagini per capire le cause della deflagrazione di ieri e Nuova Dehli, in India, dove appunto un’auto è esplosa causando almeno 13 morti. A causare l’esplosione sarebbe stato un attentatore suicida, ovvero Uma Mohammed, un medico di Pulwawa, e proprietario dell’auto che è esplosa. L’uomo era in contatto con i due medici kashmiri arrestati poche ore prima dello scoppio e in possesso di tre tonnellate di esplosivi. Al momento comunque nessuna ipotesi è esclusa dagli inquirenti sulle cause dell’esplosione, come riferito da un portavoce della polizia indiana alla Bbc