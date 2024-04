Industria Felix: sono 44 le imprese più competitive della Lombardia

Milano, 11 apr. (askanews) – Sono 44 le imprese più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili con sede legale in Lombardia. Sono state dapprima selezionate con un algoritmo tramite un’inchiesta giornalistica sui bilanci di 62.300 società di capitali lombarde e in seguito scelte da un qualificato Comitato scientifico. La cerimonia di conferimento dei premi, preceduta da talk e interventi, si è tenuta a Milano all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia durante il 55esimo evento Industria Felix, 8a edizione de “La Lombardia che compete”, organizzata da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Regione Lombardia, Confindustria Lombardia, con le media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos e con le partnership di Mediolanum Private Banking (Monica Lanzi wealth advisor), Grant Thornton, ELITE (Euronext), Leyton Italia, M&L Consulting Group.

Michael Morabito, senior manager di Leyton Italia: “L’intervento di oggi verte sull’importanza degli incentivi, incentivi fiscali, rivolti a tutte quelle imprese, alle pmi o ai grandi gruppi internazionali che necessitano di fare un salto sia generazionale ma anche competitivo all’interno del tessuto economico e imprenditoriale italiano”.

“È importante andare avanti su queste tematiche perché sempre più gli ioncentivi si stanno legando al mondo green, quindi delle Esg, e quindi fronteggiare gli obiettivi di Agenda 2030 nel panorama internazionale, e quindi andare verso la sostenibilità ambientale, ma anche economica”

Con 20 aziende Milano è risultata la provincia più premiata, seguita da quelle di Monza e Brianza e Pavia con 5 a testa e a seguire da quelle di Brescia e Lecco con 3 cadauna. Silvia Ravani, Partner di M&L Consulting Group:

“Noi reputiamo che la competizione internazionale e la crescita globale rendono sempre più necessaria la creazione di gruppi societari: a questo proposito mi sembra molto importante l’intervento odierno del Dott. Valerio Locatelli, collega e fondatore di M&LConsulting Group, che ha sottolineato l’importanza della creazione di gruppi societari anche in relazione alle operazioni di M&A (Mergers and acquisitions) e a supporto della gestione dei passaggi generazionali”

Qui di seguito i nomi delle 44 aziende premiate, distinte per provincia in relazione alla sede legale: Bergamo (1): Da Vittorio S.R.L.. Brescia (3): G.F. Ponteggi S.R.L., Mec-Gar S.R.L., Raccorpe’ S.R.L.. Cremona (2): Casalasco Società Agricola S.P.A., F.lli Salanti S.R.L.. Lecco (3): Dell’era Ermanno e Figlio S.R.L., Digitec S.R.L., Technoprobe S.P.A.. Lodi (2): Centro Sperimentale del Latte S.R.L., IBSA Farmaceutici Italia S.R.L.. Mantova (1): Predari Vetri S.P.A.. Milano (20): Bouygues E&S Italia S.P.A., Emec S.R.L., Enegreen S.P.A., Energy Rental S.R.L., Enipower S.P.A., Epta S.P.A., Fastweb S.P.A., Fiore Principi Attivi S.R.L., Gritti Capital S.R.L., Ikea Italia Retail S.R.L., ITT Italia S.R.L., ITX Italia S.R.L., Mapei S.P.A., Metro 5 S.P.A., Pellegrini S.P.A., Pirelli Tyre S.P.A., Prysmian S.P.A., Sardinia Bio Energy S.R.L., Siemens Energy S.R.L., Value Group S.R.L.. Monza e Brianza (5): Arco Spedizioni S.P.A., S.A.P. Italia Sistemi Applicazioni Prodotti in Data Processing S.P.A., STMicroelectronics S.R.L., Stonex S.R.L., Tatuus Racing S.P.A.. Pavia (5): Anaf S.P.A., Atena Soluzioni S.R.L., Farmabios S.P.A., I.M.S. Industria Materiali Stampati S.P.A., Sea Vision S.R.L.. Sondrio (1): Galbusera Biscotti S.R.L.. Varese (1): O-I Italy S.P.A..

La terza delle 7 tappe in programma nel 2024 di Industria Felix, riservata alle aziende del Centro Italia e della Sardegna si svolgerà il prossimo 14 maggio a Roma alla Luiss.