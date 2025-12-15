Innovative terapie in arrivo per la degenerazione maculare senile

La degenerazione maculare senile, una patologia che colpisce la retina compromettendo la visione centrale, rappresenta un problema sanitario significativo, coinvolgendo circa un milione di persone in Italia. Recentemente, sono emerse nuove terapie che offrono speranza per i pazienti affetti dalla forma intermedia di questa malattia, una fase cruciale per prevenire il deterioramento della vista.

Le nuove frontiere del trattamento

Attualmente, in Europa non esiste una cura definitiva per l’atrofia geografica, considerata la forma più grave della degenerazione maculare secca. Tuttavia, studi recenti hanno evidenziato l’efficacia di due metodologie promettenti: la fotobiomodulazione e la iontoforesi. Queste tecniche, non invasive, si sono dimostrate in grado di stimolare la retina e di migliorare la gestione della malattia.

Fotobiomodulazione: come funziona?

La fotobiomodulazione utilizza luce rossa e infrarossa per stimolare la funzione retinica. Durante il trattamento, il paziente si siede di fronte a un dispositivo che emette luce controllata per circa 4-5 minuti. Questo approccio ha dimostrato di favorire la sopravvivenza delle cellule della retina, ridurre l’infiammazione e stimolare i processi di riparazione dei fotorecettori.

I risultati clinici significativi

Studi recenti pubblicati su riviste specializzate, come Eye, hanno mostrato risultati incoraggianti: i pazienti trattati con fotobiomodulazione hanno riportato miglioramenti nei test di acuità visiva e una significativa riduzione dei depositi sotto la retina. Inoltre, non sono stati riscontrati effetti avversi, confermando la sicurezza a breve termine di questa terapia.

I vantaggi della iontoforesi

La iontoforesi rappresenta un’altra opzione innovativa. Questa tecnica sfrutta una leggera corrente elettrica per facilitare l’assorbimento di farmaci direttamente nell’area della macula, evitando le iniezioni oculari. Ciò consente di superare le barriere che limitano l’efficacia degli integratori orali.

Come funziona la iontoforesi?

Durante la iontoforesi, un elettrodo viene posto sull’occhio del paziente mentre viene somministrata una debole corrente. Questo metodo ha dimostrato di aumentare le concentrazioni intraoculari di farmaci come gli agenti antinfiammatori e antiossidanti, migliorando l’efficacia del trattamento. Studi hanno mostrato che la iontoforesi permette un’assimilazione localizzata e ottimale dei principi attivi.

La sicurezza del trattamento

Un’analisi pubblicata su Journal of Biophotonics ha confermato che la iontoforesi è un approccio sicuro e affidabile. La somministrazione di farmaci avviene a basse dosi e senza effetti collaterali significativi, poiché la corrente leggera non altera la struttura della cornea o della retina.

Prospettive future

Queste innovazioni nel trattamento della degenerazione maculare senile offrono nuove speranze ai pazienti. Sebbene siano necessari ulteriori studi per stabilire in modo definitivo il ruolo di queste terapie nella pratica clinica, i dati attuali suggeriscono che la fotobiomodulazione e la iontoforesi potrebbero rappresentare un cambiamento significativo nel modo in cui si affronta questa malattia. Con la continua ricerca e sviluppo, la possibilità di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da degenerazione maculare si avvicina sempre di più.