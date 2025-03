Per le strade di Padova ha avuto luogo un inseguimento a tutta velocità, per 15 chilometri, tra un’utilitaria e una volante della polizia, con un epilogo sorprendente.

Inseguimento della polizia a Padova: il colpo di scena

L’inseguimento è avvenuto mercoledì pomeriggio quando, attorno alle 16, un equipaggio della polizia locale è di controllo lungo la circonvallazione interna ovest della città. Nel momento in cui gli agenti notano la macchina avvicinarsi ed espongono la paletta per un controllo, il guidatore invece di fermarsi, accelera. Senza esitare, i vigili partono all’inseguimento per fermare la macchina, che durerà una ventina di minuti seminando il terrore lungo le strade della città. Fino a che, una manovra errata dell’automobilista permette alla polizia locale di bloccargli la strada, fermando così la corsa.

Chi c’era alla guida dell’utilitaria coinvolta nell’inseguimento

Nel momento in cui gli agenti della locale si avvicinano al finestrino dell’auto si accorgono che al volante non c’è un uomo, ma un adolescente, il cui nome non è nuovo al mondo della Giustizia. Il suo caso è infatti uno dei molti che compongono il fascicolo aperto dal sostituto procuratore Sergio Dini, il quale si è occupato delle indagini su una ventina di genitori, quasi tutti di etnia rom e sinti, accusati di inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minorenni. L’accusa è infatti quella di non aver mai mandato o quasi i propri figli a scuola. Anche la famiglia del 16enne era stata segnalata dal Provveditorato e i genitori sono stati indagati.

Arrestato il minorenne

Il ragazzo, residente con la famiglia in uno dei campi rom della zona ovest della città, ora si trova in una cella del carcere minorile di Treviso. È accusato di resistenza a pubblico ufficiale e verrà interrogato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minori.