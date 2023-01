Insetti in casa: perché non uccidere la scutigera

Gli insetti come la scutigera sono funzionali perché si cibano di diversi insetti come le cimici e i scarafaggi, quindi tengono la casa pulita.

Alcuni insetti che entrano in casa possono essere davvero sgradevoli per quanto riguarda il loro aspetto. Tra i più comuni vi è la scutigera che non andrebbe mai uccisa perché può rivelarsi un alleato prezioso per altri insetti, proprio come si spiega nei seguenti paragrafi compreso il rimedio per allontanarla da casa.

Insetti in casa: la scutigera

In casa la si può vedere spesso, dal momento che la scutigera è uno degli insetti maggiormente comuni. Nota anche con il nome di millepiedi, è un insetto che può incutere repulsione proprio per via del suo aspetto. Appartiene alla famiglia dei miriapodi ed è nota per essere un insetto dotato di diverse zampe.

Non è assolutamente nociva e dannosa pe rl’uomo, quindi non è il caso di temere questo insetto. Tipica delle regioni mediterranee, anche se si è diffusa un po’ in tutto il mondo per via dei trasporti umani dal momento che condivide spesso l’habitat, al punto che è molto comune trovarla nelle abitazioni e appartamenti.

La scutigera è un insetto che ama molto i posti caldi e umidi e proprio per questa stagione si trova spesso durante la stagione estiva quando le temperature sono più alte e calde. In casa è possibile scorgerla vicino a zone come finestre, balconi, cantine, ma anche crepe, bagni oppure nelle fessure e anfratti dei muri.

Le dimensioni di questo animaletto sono variabili: si va da pochi centimetri sino ad arrivare ai 20. Si muove molto bene in verticale, sia per la sua rapidità, ma anche per la sua configurazione fisica. Diversi i rimedi naturali per allontanarla da casa: dal pepe di Cayenna sino al tea tree oil, oltre a Ecopest Home, il migliore per non farla avvicinare a casa.

Scutigera in casa: perché non ucciderla

Si tratta di un insetto assolutamente innocuo e pacifico, anche se il suo aspetto può infastidire. Gli insetti come la scutigera non va assolutamente ucciso qualora lo si vedesse in casa dal momento che può risultare alquanto utile. Prima di tutto, è bene non allarmarsi e non impanicarsi perché può essere un valido alleato per la propria casa.

È un insettivoro, il che significa che si nutre di insetti presenti nelle abitazioni come le cimici, gli scarafaggi, le termiti, ma anche i pesciolini d’argento e questa è la ragione principale per cui non andrebbe mai uccisa. La presenza di questo insetto aiuta a tenere pulita la casa dal momento che tiene lontano questi insetti che possono entrare.

Un insetto che è molto ghiotto di pesciolini d’argento, anche se non disdegna le zanzare, le falene, le tarme, compreso gli aracnidi. Con i suoi denti inietta un veleno nei confronti di queste prede paralizzandole. Si muove rapidamente tra i muri e pavimenti, quindi è in grado di catturare qualsiasi insetto in poco tempo.

Nonostante l’aspetto alquanto preoccupante, sicuramente è un insetto che può rivelarsi un punto di forza all’interno della propria casa. Non si nutre soltanto di insetti, ma le sue attrattive riguardano anche i capelli, le tracce di polvere compreso i rifiuti organici e peli di animali domestici. Per questa ragione, è consigliabile tenere la casa pulita controllando attentamente davanzali e battiscopa.

Insetti in casa: miglior rimedio per allontanarli

