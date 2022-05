Scutigere: come entrano in casa e come allontanarle

La polvere di cayenne, ma anche i chiodi di garofano, insieme a un dispositivo come Pest Away, permettono di allontanare le scutigere in casa rapidamente

In questo periodo dell’anno, sono diversi gli insetti che possono entrare in casa. Insieme a mosche, termiti e ragni, vi sono anche le scutigere che, sebbene innocue, possono infastidire, ma i giusti rimedi a base naturale aiutano ad allontanarle in tempi brevi ed evitare che entrino in casa a importunare.

Scutigere

Sono insetti molto comuni durante questa stagione. Per chi ancora non sapesse di cosa si tratta, le scutigere appartengono alla famiglia degli artropodi e hanno circa 15 zampe. Sono originarie delle zone mediterranee, anche se si diffondono un po’ in tutta Europa e buona parte dell’Asia e del Nord America, compreso anche altre regioni del mondo.

Si consiglia, qualora ci si dovesse imbattere in una scutigera, di non ucciderla, dal momento che si tratta di un insettivoro per cui tende a nutrirsi di scarafaggi, termiti, mosche, ecc. Quindi, la cosa migliore sarebbe non ucciderla proprio perché può essere determinante per altre specie animali.

Hanno un corpo di colore giallo, rigido. Sono insetti molto rapidi per cui tendono a diffondersi rapidamente in casa. Hanno linee dorsali scure, solitamente la sua vita dura tra i 3 e i 7 anni prediligendo ambienti particolarmente umidi. Si tratta di un insetto innocuo, quindi non causa pericoli né agli animali domestici, ma neanche all’essere umano, in generale.

Sebbene non sia pericolosa e si rivela del tutto innocua, è sempre bene cercare che non entri in casa prendendo tutte le precauzioni necessarie e intervenendo in maniera tempestiva con soluzioni e rimedi naturali utili ed efficaci.

Scutigere in casa

In questo periodo dell’anno, basta lasciare qualche fessura o porta aperta, ed ecco che in casa è normale che possano entrare le scutigere che tendono a prediligere ambienti dell’abitazione domestica molto umidi, quali i bagni, le cantine, ma anche le lavanderie o le crepe. Quindi, è bene dare una occhiata a queste zone onde evitare di trovarsele in casa.

I capelli, le tracce di polvere, ma anche i rifiuti organici, compreso i peli degli animali domestici rappresentano una attrattiva molto forte per questo insetto. Per questa ragione, è fondamentale cercare di avere sempre la casa pulita, soprattutto dietro i mobili dal momento che sono quelli i luoghi dove sono soliti annidarsi.

Molto importante anche controllare che non ci siano delle crepe o fessure dietro i mobili o i battiscopa perché sono considerati le zone dove le scutigere si recano. Per evitare che entrino in casa, è possibile ricorrere a metodi naturali come il pepe di cayenne da polverizzare nelle zone come i davanzali o vicino alle finestre.

Tra gli altri rimedi naturali, vi sono anche la polvere di caffè da mettere sul balcone o davanzale oppure i chiodi di garofano che hanno un odore che le infastidisce per cui si allontanano. Un altro rimedio altrettanto valido è Pest Awway, che aiuta ad allontanarle in modo semplice.

Scutigere: come allontanarle

Per evitare che possano entrare in casa, oltre ad adottare rimedi e soluzioni naturali come quelli già citati, un suggerimento altrettanto valido è Pest Away, un dispositivo che è considerato il migliore e una valida alternativa all’uso di pesticidi e insetticidi che risultano dannosi per gli esseri umani e animali domestici presenti.

Funziona molto bene perché permette, in poco tempo, di sbarazzarsi, non solo di questi insetti, ma anche di mosche, zanzare, ragni, compreso anche i roditori. Un sistema di repulsione che usa la doppia funzione per attivarsi: ultrasuoni e frequenza elettromagnetica. Con questo metodo è possibile godersi il relax e la tranquillità della casa.

Un sistema che rende sgradevole l’ambiente per cui questi insetti non osano neanche avvicinarsi. Molto facile da usare dal momento che basta collegarlo alla presa elettrica e tenerlo acceso anche h24 7 giorni su 7. Non è nocivo, neanche per i bambini e non necessita di altri prodotti o sostanze affinché funzioni.

Grazie alla facilità di utilizzo, al rapporto qualità prezzo, ai benefici e alla sicurezza, è definito come il miglior rimedio non chimico per allontanare scutigere ed altri insetti. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Per renderlo attivo è necessario posizionarlo alla giusta altezza, a seconda anche dell’insetto da allontanare. Per i roditori è sufficiente una altezza di 20 cm, nel caso di zanzare o altri insetti simili si consiglia una distanza di 80-100 cm dalla zona. Basta sempre tenere aperta una finestra o porta in modo che possano lasciare l’area.

Ordinarlo è facilissimo perché basta cliccare qui sul sito ufficiale del prodotto dal momento che non si ordina online o su Internet in quanto originale ed esclusivo. In questo modo si approfitta della promozione di un dispositivo al costo di 39,90€ con il pagamento effettuabile nei seguenti modi: Paypal, carta di credito o anche contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.