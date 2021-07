Scutigere: come evitare di farle entrare in casa

Dal pepe di Cayenna ai chiodi di garofano, sino ad altri rimedi, sono diverse le soluzioni che permettono di allontanare le scutigere da casa.

Durante la stagione estiva, dalle formiche alle zanzare passando per le cimici, sono diversi gli insetti che si annidano in casa disturbando o infastidendo le giornate e le serate. Tra i tanti insetti, vi sono anche le scutigere che è possibile allontanare da casa con dei rimedi naturali che sono validi ed efficaci.

Scutigere

Note con il nome più comune di millepiedi o centopiedi, sono degli insetti appartenenti alla famiglia degli artropodi. Le scutigere hanno un colore grigio giallastro con molte zampe che sono lunghe e sottili. Possono essere di varie dimensioni e durante i periodi estivi entrano facilmente in casa. Gli ambienti domestici sono il suo habitat ideale. Un insettivoro che si nutre uccidendo altri insetti.

Si nutre di qualsiasi insetto: dalle zanzare alle termiti, le cimici, ma anche i pesciolini d’argento oppure i ragni. Sono tutti insetti che uccide iniettando veleno dai denti durante il morso. Un predatore molto rapido e che corre con velocità su qualsiasi tipo di superficie. Può vivere sino a 7 anni, anche se molto dipende dall’ambiente e dalle condizioni in cui vive.

Solitamente vivono gli ambienti più umidi, come le pietre, la legna o anche i cumuli di compost. In casa tendono a spostarsi in vari ambienti della casa in quanto, soprattutto durante la stagione autunnale, tendono a cercare riparo dai primi freddi e le abitazioni sono sicuramente il loro habitat e rifugio ideale. Un insetto che è inoffensivo per l’uomo, anzi può essere molto utile in quanto ottimo alleato.

Un insetto che, sebbene non sia innocuo per l’essere umano, può destare preoccupazione e impressione se la si vede proprio a causa del suo aspetto e della sua conformazione fisica. Le scutigere sono insetti che si possono allontanare con rimedi e soluzioni naturali molto efficaci.

Scutigere in casa: cause

I motivi per cui le scutigere entrano in casa sono vari e diversi. La cosa importante è riuscire a individuare i fattori per cui possono entrare in casa in modo da allontanarle in tempi brevi. Le scutigere sono attratte sia dai peli di cani che di gatti, ma anche dalla spazzatura di ogni tipo e dai residui di cibo.

Dal momento che questi insetti sono attratti da luoghi e ambienti particolarmente umidi, bisogna cercare di pulire molto bene l’ambiente di casa in modo da evitare che possano annidarsi. Nel momento in cui si avvistano uno o più insetti, si consiglia di intervenire in maniera immediata ricorrendo ad alcuni rimedi e soluzioni naturali, come polvere di Cayenna.

Il caffè o i chiodi di garofano sono elementi naturali che tendono ad allontanare le scutigere. Per questa ragione, si consiglia di mettere un po’ di questi componenti vicino alle finestre e alle porte di casa in modo da evitare che possano entrare. Sono componenti che permettono di tenerle a distanza dal momento che mal sopportano questo odore che per loro è troppo forte.

Possono trovare rifugio nei bagni di casa o nelle cantine in quanto cercano luoghi caldi oppure residui di cibo con i quali nutrirsi per poter sopravvivere. Deumidificare gli ambienti può essere una valida soluzione per tenerle a distanza. Inoltre, usare un repellente come Ecopest Home sicuramente aiuta ad allontanarle.

Scutigere: miglior rimedio

Per evitare che le scutigere entrino in casa, insieme alle soluzioni e ai rimedi naturali, si può usare un rimedio che è considerato il migliore ed è Ecopest Home, un repellente elettronico che aiuta a eliminare, non solo questi insetti, ma anche tantissimi altri, oltre ai roditori. Un repellente che funziona grazie alla doppia tecnologia: interferenza magnetica e ultrasuoni.

Ecopest è considerato il miglior rimedio per tenere lontane le scutigere, grazie ai benefici immediati e alla totale sicurezza di utilizzo. Infatti è totalmente innocuo sulle persone e sugli animali.

Grazie alla tecnologia a ultrasuoni, il suono risulta essere inudibile sia all’uomo che agli animali domestici, in generale. In questo modo si può godere della tranquillità e del piacere della propria casa in totale relax senza essere infastiditi da insetti quali mosche, zanzare e anche altri roditori. Un repellente elettronico che è sicuro e testato per la famiglia. Si consiglia di metterlo anche in camera dei bambini perché le scutigere stiano lontano.

Hanno un raggio d’azione che si estende fino a 250 metri quadrati. Un prodotto molto pratico ed ecosostenibile. Permette di proteggere h24 sette giorni su sette. Inoltre, è molto facile da usare, in quanto basta attaccarlo a una presa di corrente in modo da godere del totale relax della propria casa.

Considerando che si tratta di un repellente esclusivo e originale, non è possibile ordinarlo online oppure nei negozi fisici, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto. L’utente deve collegarsi, recarsi nella sezione Compila il modulo per riempirlo con i dati personali e inviare l’ordine. Ecopest Home è in promozione per due confezioni al costo di 49,90€ con le spese di spedizione gratis. Il pagamento è con Paypal, carta di credito oppure in contanti al corriere alla consegna.

