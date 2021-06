Scutigere: cosa sono e come allontanarle da casa

Le scutigere sono insetti che si annidano in casa e che è possibile allontanare con la migliore soluzione a base naturale disponibile.

Durante il periodo estivo, lasciando le finestre e le porte aperte, è probabile che alcuni insetti possano entrare in casa. Tra gli insetti che si annidano nelle abitazioni vi sono le scutigere che è possibile allontanare in maniera naturale. Vediamo quali sono i metodi migliori per liberarsene senza usare pesticidi.

Scutigere: cosa sono

Sono tra gli insetti che più si annidano nelle case. Si tratta di insetti che è facile distinguere in quanto hanno un corpo allungato e tantissime zampette. Le scutigere sono di varie dimensioni. Nasce nelle regioni del Mediterraneo e durante l’estate è sempre più possibile avvistarla in casa.

Si riconosce facilmente proprio perché ha un corpo allungato di colore giallastro con tre linee dorsali scure. Un animale innocuo, ma rapido nei movimenti. Proprio la sua velocità, le permette di catturare qualsiasi tipo di insetto ed ecco perché sarebbe meglio non eliminarla in quanto la sua presenza può essere molto utile in casa.

Le scutigere sono insetti insettivori, il che significa che possono mangiare qualunque tipo di insetto: dalle cimici agli scarafaggi alle termiti sino alle mosche compreso anche i pesciolini d’argento, le formiche, le zanzare e anche i ragnetti.

Vive dai 3 ai 7 anni e per allontanarle da casa è possibile usare sia metodi che soluzioni naturali, quali pepe di Cayenna polverizzato oltre a polvere di caffè, ma anche a chiodi di garofano da spargere per tutta la casa. Insieme a questi metodi, si può anche usare un repellente elettronico quale Ecopest Home che può allontanare questi insetti da casa.

Scutigere in casa: causa

Un insetto che è parente stretto dei millepiedi e dei centopiedi. Negli ambienti domestici, le scutigere, trovano il loro habitat ideale dal momento che prediligono posti che non siano troppo caldi e umidi. Infatti, in casa si possono trovare questi insetti nelle cantine, nei bagni, nelle lavanderie e anche nelle crepe dei muri. Molto ghiotta di insetti, formiche, tremiti e blatte.

Per evitare che le scutigere si annidino in casa, è bene fare un po’ di prevenzione. È molto importante mantenere sempre la casa pulita e in ordine liberandola da tacce di sporcizia. I peli degli animali domestici, gli eventuali rifiuti organici, ma anche i capelli e le tracce di polvere sono tutte attrattive per questi insetti e, in particolare modo, per le scutigere.

Si consiglia anche di pulire dietro i mobili, gli armadi, verificare la presenza di crepe o buchi nelle fessure, sotto i davanzali e sui battiscopa dal momento che è proprio qui che le scutigere possono annidarsi invadendo la casa. Molto facile trovarla in casa, considerando anche la bella stagione, dal momento che si lasciano spesso le porte e le finestre aperte per cui può entrare senza problemi.

Considerando che non amano i climi troppo secchi, una buona deumidificazione è un ottima soluzione per allontanarle da casa. Si può anche procedere a installare delle zanzariere alle porte o finestre in modo da tenerle lontane.

Scutigere: miglior rimedio naturale

Per allontanare le scutigere in maniera definitiva da casa, oltre ai rimedi naturali che sono stati consigliati, ed evitare l’uso di pesticidi, la soluzione migliore è Ecopest Home. Si tratta di un dispositivo elettronico, un repellente che allontana la maggior parte degli insetti senza essere dannoso per l’uomo. E’ considerato il miglior rimedio per allontanare le scutigere (ma non solo) grazie ai benefici immediati, alla sicurezza e al rapporto qualità prezzo.

Ecopest Home è un repellente elettronico naturale che funziona in maniera efficace grazie alla doppia tecnologia: a interferenza magnetica e ultrasuoni. E’ un dispositivo che è innocuo per gli animali domestici. Per chi volesse ordinarlo, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecopest Home è sicuro e testato per tutta la famiglia, ecologico e innocuo, oltre a garantire una protezione h24. Si può mettere in qualsiasi stanza della casa dal momento che è portabile e pratico. Ha un raggio d’azione molto ampio, infatti copre fino a 250 metri quadrati. Non ha bisogno di additivi chimici ed è il metodo migliore, come consigliano anche i consumatori che lo hanno sperimentato.

Molto facile da usare in quanto basta attaccarlo a una presa di corrente per beneficiare di ogni vantaggio che questo repellente è in grado di donare.

Dal momento che Ecopest Home è un dispositivo originale ed esclusivo, non è reperibile nei negozi fisici o siti di e-commerce, ma soltanto sulla pagina ufficiale per cui l’utente deve collegarsi inserendo i propri dati nel form specifico e inviare l’ordine. Il repellente elettronico è in vendita con l’offerta di 49,90€ per due confezioni (invece di 100€)con la spedizione gratis. Il pagamento avviene con carta di credito, Paypal oppure in contanti direttamente al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.