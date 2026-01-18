Recentemente, oltre 200.000 abitazioni nella parte meridionale dell’Ucraina, occupata dalle forze russe, hanno subito interruzioni di energia a seguito di un attacco dell’esercito ucraino. Le autorità locali, insediatesi a Mosca, hanno confermato la gravità della situazione, sottolineando che gli attacchi hanno colpito in particolare le infrastrutture energetiche della regione.

Il contesto delle interruzioni energetiche

Il funzionario di Mosca, Yevgeny Balitsky, ha comunicato tramite Telegram che l’attacco ha privato di energia 213.000 clienti e 386 località nella regione di Zaporizhzhia. A questo si aggiunge che un altro attacco ha colpito una sottostazione elettrica nella regione di Kherson, causando interruzioni in 14 città e 450 villaggi.

Interventi di emergenza e ripristino

Nonostante i danni, il governatore installato da Mosca, Vladimir Saldo, ha affermato che i lavori di riparazione sono già iniziati e che l’energia è stata ripristinata in alcune aree. La situazione, però, rimane critica, specialmente considerando le difficili condizioni invernali che aggravano la necessità di riscaldamento.

Le reazioni ucraine agli attacchi

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha recentemente dichiarato uno stato di emergenza nel settore energetico, evidenziando che le autorità stanno lavorando per aumentare le importazioni di elettricità. “La situazione nel sistema energetico è complicata, ma stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare i servizi il più rapidamente possibile”, ha dichiarato Zelensky in un messaggio ai cittadini.

Il bilancio degli attacchi russi

Secondo le stime dell’Aeronautica ucraina, nella notte tra sabato e domenica, la Russia ha lanciato 201 droni, dei quali 167 sono stati abbattuti. Purtroppo, il conflitto ha avuto anche un bilancio umano, con due persone che hanno perso la vita in seguito agli attacchi.

Strategie di difesa e attacco

Dall’altra parte, il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 63 droni ucraini durante la stessa notte, sottolineando come il conflitto stia continuando a intensificarsi con attacchi e contromisure da entrambe le parti. La situazione rimane altamente volatile, con un continuo scambio di attacchi che mette a rischio non solo le infrastrutture ma anche la vita dei civili.

Il ruolo della comunità internazionale

In un contesto di crescente tensione, l’attenzione della comunità internazionale è rivolta anche alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, che è stata oggetto di discussioni riguardo alla sua sicurezza e gestione. Un cessate il fuoco temporaneo è stato concordato per consentire i lavori di riparazione, come riportato dal direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Mariano Grossi. Questo accordo, sebbene momentaneo, è visto come un passo verso una maggiore cooperazione tra le parti coinvolte.

La situazione energetica in Ucraina meridionale rappresenta una sfida significativa sia per le autorità locali sia per i cittadini. Il conflitto continua a influenzare pesantemente la vita quotidiana, mentre le operazioni per ripristinare i servizi essenziali si svolgono in un contesto di instabilità e incertezza.