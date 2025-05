Tragedia sfiorata questa mattina al Mottarone, dove un bimbo di 10 anni è stato morso da una vipera e poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Novara con l’elisoccorso. Ecco cosa è successo.

Mottarone, bimbo di 10 anni morso da una vipera

Doveva essere una tranquilla gita in montagna e invece per poco non si trasformava in un incubo.

Un bambino di 10 anni è stato infatti morso da una vipera sul Mottarone, in Piemonte. L’allarme è stato subito lanciato e sul posto sono accorsi subito il personale del 118 per prestare soccorso al piccolo.

Mottarone, bimbo di 10 anni morso da una vipera: trasportato d’urgenza in ospedale

Come abbiamo appena visto, un bambino di 10 anni è stato morso questa mattina, 2 maggio 2025, da una vipera mentre era in gita sul Mottarone, la vetta che separa il Lago Maggiore dal Lago d’Orta. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, con il personale del 118 che ha poi atteso l’arrivo dell’elisoccorso per trasportare in codice giallo il piccolo all’ospedale Maggiore di Novara.