Intervista a Silvia Rossi: "Tribù parte dal passato per arrivare al futuro"

"Parte dal passato per arrivare nel futuro. Torno negli anni '90, racconto le varie tribù. Per formare la nostra personalità sceglievamo un certo tipo di musica, dei libri, dei film e ci formavamo grazie alla cultura generale dell'intrattenimento dell'epoca. Cerco di capire anzitutto come stiamo noi millennial, che cosa ci ha insegnato quel periodo, e anche come confrontarci con le nuove generazioni". Silvia Rossi presenta "Tribù" il suo nuovo podcast, una sorta di revival degli anni '90. "